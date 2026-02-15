Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeComparsa de VallesecoCuatro personas se dan a la fugaSor María Cleofé LópezCarretera Santa Cruz-La Laguna
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. Un avión de Binter se 'pasea' por el este de El Hierro a la espera de poder aterrizar
  3. La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado
  4. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  5. Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'
  6. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  7. Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
  8. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones

Canarias sigue en alerta por fuerte oleaje y viento mientras la borrasca Oriana se debilita en la Península

Canarias sigue en alerta por fuerte oleaje y viento mientras la borrasca Oriana se debilita en la Península

DJ Jonay: de las fiestas en Tenerife al éxito mundial con su documental sobre raves

DJ Jonay: de las fiestas en Tenerife al éxito mundial con su documental sobre raves

El agente tutor, una figura policial que se expande por Canarias para prevenir el acoso escolar

El agente tutor, una figura policial que se expande por Canarias para prevenir el acoso escolar

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La sonrisa de Milo, un pequeño triunfo contra el cáncer infantil

La sonrisa de Milo, un pequeño triunfo contra el cáncer infantil

Las familias de los menores con cáncer alzan la voz: faltan pediatras y psicólogos en la atención domiciliaria

Las familias de los menores con cáncer alzan la voz: faltan pediatras y psicólogos en la atención domiciliaria

Canarias pide consejo a los niños para diseñar su ley de infancia

Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas

Los cables submarinos ya conectan el sistema eléctrico de cinco islas
Tracking Pixel Contents