Autopista de datos bajo el mar en Canarias

Los cables submarinos de Red Eléctrica en Canarias tienen como prioridad interconectar el sistema eléctrico de las Islas, pero el Archipiélago ya cuenta con una amplia historia de cables submarinos que le unen con la Península, entre las islas y con Marruecos para servicios de telecomunicaciones, fibra óptica, transmisión de datos y telefonía. Son más de una veintena de cables promovidos por empresas tanto públicas como privadas, aunque predominan los tendidos de Telefónica, que cuenta con un despliegue configurado en forma de anillos para que ninguna isla quede desconectada en caso de rotura de un cable, salvo en el caso de El Hierro.

Los primeros cables interinsulares de Telefónica datan de 1990 entre Gran Canaria y Fuerteventura y entre la isla majorera y Lanzarote. A partir de ahí se han ido desplegando diferentes tendidos por parte de esta compañía entre todas las islas para cubrir toda la red de telefonía y datos. Además de Telefónica las empresas Canalink y Cable Submarino de Canarias cuentan también con tendidos entre las Islas, concretamente entre Tenerife y Gran Canaria y entre Tenerife y La Palma.

Existen dos cables submarinos operativos de conexión a la Península en Tenerife y tres en Gran Canaria, y está prevista la entrada de un nuevo cable submarino de Telefónica entre la Península y Gran Canaria que entrará en servicio este año y que ha sido financiado parcialmente por la Comisión Europea bajo el mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De entre los cables existentes con conexión a la Península, el cable SAT–3 es internacional, si bien tiene un tramo que conecta Gran Canaria con la provincia de Cádiz, donde también amarra, y está cercano a cumplir 25 años.

En relación con los cables que unen a Canarias con el exterior, Telefónica dispone de dos cables submarinos, uno conecta Cádiz con Gran Canaria (Pencan 7) y otro con Tenerife (Pencan 8). Los dos fueron ampliados en 2015 con tecnología 100G, y el primero está en proceso de sustitución por un sistema nuevo. Canalink dispone de un enlace entre Tenerife y Conil (Cádiz) y de un sistema de dos cables que conectan Tenerife y Gran Canaria con Rota (Cádiz) y con Marruecos.

La isla de Tenerife está conectada al sistema ACE (Africa Coast to Europe), consorcio con participación de Orange y de Canalink. Por su parte Gran Canaria está conectada al sistema WACS (West African Cable System), consorcio con participación de Vodafone, y al sistema 2Africa mediante un enlace impulsado por Vodafone y Canalink.

En un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se analiza la singularidad de Canarias, lo que implica que todo el tráfico de voz y datos debe cruzar el mar. La conexión se realiza a través de cables submarinos que enlazan con la red troncal en la Península, desde donde se distribuye al resto del país y al exterior. El informe recuerda que estos enlaces son esenciales para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones. Una interrupción en una ruta crítica puede dejar al territorio insular prácticamente incomunicado, afectando desde servicios públicos y de emergencia hasta la actividad económica general.

La conexión con la Península se realiza exclusivamente a través de Tenerife y Gran Canaria. Tenerife dispone de dos cables activos y Gran Canaria de tres. En 2026 se sumará el nuevo cable de Telefónica Pencan-10. Entre islas, Tenerife y Gran Canaria están unidas por seis cables, con competencia entre Telefónica, Canalink y CSC. Lanzarote y Fuerteventura cuentan con un anillo de Telefónica desde los años 90 que será reforzado en 2026 con un segundo anillo de Canalink. La Palma y La Gomera tienen conexiones redundantes solo en la red de Telefónica, mientras que El Hierro depende de un único cable hacia La Gomera. El nuevo enlace con Tenerife, que Canalink desplegará en diciembre de 2026, mejorará la seguridad, aunque no tendrá configuración en anillo. La CNMC identifica varios tramos antiguos que superan los 30 años de servicio, lo que obliga a planificar su renovación.