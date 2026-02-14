El modelo Montero deja a Canarias como la región peor financiada

Canarias lleva semanas en alerta por la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Y no es para menos. El Archipiélago será la comunidad peor parada si finalmente sale adelante el sistema que ha diseñado el departamento que comanda María Jesús Montero, con el beneplácito de los nacionalistas catalanes. Pero ahora esta afirmación no emana de cálculos de parte, sino de un estudio independiente elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Un estudio con la firma Ángel de la Fuente, el mayor experto en financiación autonómica del país, en el que escudriña los entresijos del nuevo modelo y en el que saca a la luz sus virtudes, pero también sus vergüenzas.

Con los planteamientos realizados por De la Fuente, la financiación que recibirá Canarias con este nuevo modelo ascendería a 7.861 millones de euros y sería la peor parada en el análisis de la financiación por habitante, que se situaría en 3.516 euros. Y con ello, los recursos que las Islas recibirían por cada uno de sus ciudadanos se quedarían a un 94,2 de la media nacional, que sería de 3.731 euros.

Unos cálculos basados en los números del informe a los que, eso sí, se le han realizado un ajuste, ya que el reputado economista siempre incluye en sus análisis los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF). Una inclusión que en el mismo informe se justifica para recoger mejor los ingresos que obtendrían las distintas comunidades autónomas para aplicar una escala común.

Una fórmula cuestionada en el Archipiélago y hasta cierto punto polémica, ya que los fondos del REF no deberían incluirse dentro del cómputo general porque se trata de un mecanismo que busca fomentar la inversión y el desarrollo económico en un territorio con mayores dificultades por su condición de insularidad y lejanía. Introducirlos en las cuentas puede acabar inflando artificialmente el presupuesto, sin que, realmente, aumente la capacidad económica del Archipiélago, toda vez que los fondos del REF buscan compensar esa brecha que tiene que saltar la región para situarse al mismo nivel que el resto.

De esta manera, si ya según los cálculos de De la Fuente, Canarias perdería 3,3 puntos en el índice de financiación efectiva por habitantes ajustado, si se descuentan los 1.043 millones del REF, la brecha se agranda hasta los 12,9 puntos.

Y Canarias pierde aun contabilizando los 500 millones extra que recibiría a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento diseñado para corregir desequilibrios interregionales mediante inversión pública, que el nuevo modelo pretende reformar y al que se le dotará de 3.300 millones más. Son los 500 millones de euros con los que el Gobierno central intentó cortejar al Archipiélago, después de que se hiciera pública la pretendida reforma y Canarias fuera una de las comunidades más críticas y que incluso amagara con llevarla a los tribunales. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico el nuevo sistema hurtaría a la región más de un millón de euros de financiación.

Los cálculos de De la Fuente certifican que con el cambio de modelo, el Archipiélago recibiría 559 millones de euros más. Pero, si se detraen los 1.043 millones del REF, las Islas, en realidad, perderían 484 millones de financiación.

De esta manera, la financiación canaria quedaría de la siguiente manera. Obtendría 4.409 millones que provendrían de los ingresos tributarios normativos, es decir, el IRPF y la recaudación de los tributos cedidos. Un montante que supondría para Canarias un incremento de 1.348 euros respecto al anterior modelo, por la subida de los porcentajes de la cesión de estos impuestos. Pero hay que señalar que aquí están incluidos los 1.043 millones del REF, por lo que si se restan, Canarias ganaría solo 305 millones de financiación extra por esta vía.

Los 7.861 millones de financiación total que recibiría el Archipiélago se completaría a través de varios mecanismos. Los primeros son los de nivelación horizontal y vertical, que vienen a sustituir al actual Fondo de Compensación Interterritorial. Un cambio –por el que Canarias recibiría 3.139 y 1.322 millones– que el informe señala que supone una simplificación importante del modelo y que se traduce, exclusivamente en lo que se refiere a este punto, en un reparto más equitativo de los recursos, con menores disparidades entre los territorios.

Pero el informe también advierte que buena parte de estos beneficios se pierden por la introducción de elementos «de más que dudosa justificación»: el Fondo Climático, el Mecanismo IVA Pymes y la evolución de las compensaciones de statu quo que reintroducen la arbitrariedad. Por el primero de ellos –del que dos tercios se reparten entre las comunidades del Mediterráneo– Canarias solo recibirá 35 millones de euros, a pesar de que los efectos del cambio climático están constatados en la región. Y del resto, el Archipiélago no recibiría ni un euro, toda vez que el Mecanismo IVA Pymes se basa en un impuesto que no se cobra en las Islas y que en el informe se señala como «imaginativa excusa» para poder entregarle a Cataluña un mayor porcentaje de la recaudación del IVA de las pymes societarias. Y el vinculado al statu quo, pensado para que ninguna comunidad pierda recursos con el cambio del sistema, que tampoco entrega fondos a la región, pero que tiene una evolución incierta, de acuerdo con el informe de Fedea.