EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. Un avión de Binter se 'pasea' por el este de El Hierro a la espera de poder aterrizar
  3. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  4. Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'
  5. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  6. Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
  7. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  8. Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio

