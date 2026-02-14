Más de cuatro millones para ‘pinchar’ en busca de geotermia

Han comenzado los primeros trabajos de descenso en busca de energía geotérmica bajo la corteza terrestre de Tenerife. Es la primera actuación de varias de esta naturaleza que se esperan en los próximos meses, porque Gran Canaria y La Palma también participan en esta aventura. Desde hace décadas, la posibilidad de aprovechar la energía calorífica del subsuelo ha ocupado a numerosos científicos, pero el alto coste de los trabajos de prospección había impedido hasta la fecha actuar en concreto. La adjudicación por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 106 millones de euros del NextGeneration a una decena de proyectos a desarrollar en el Archipiélago hasta 2028 -prórroga de dos años mediante- ha salvado la mitad de la financiación.

Operadores públicos y privados no han dejado pasar la oportunidad de subirse al carro ante la alta rentabilidad, económica y medioambiental, que se obtendrá en caso de éxito. Se calcula que alcanzar los 2,5 kilómetros de profundidad tiene un coste que supera ampliamente los cuatro millones de euros, y la primera prospección en las Islas, en Vilaflor, tiene previsto bajar tres kilómetros de profundidad. Así que su coste estará más cerca de los cinco que de los cuatro millones.

1.¿Qué es la energía geotérmica? La calorífica que habita en el interior de la tierra a grandes profundidades. Permite diferentes utilidades en función de la fuente de calor. La de baja entalpía se encuentra en las capas más superficiales y la utilizan muchas empresas, sobre todo turísticas, del Archipiélago para abaratar su factura energética, ya que les permite, entre otras, satisfacer sus necesidades de agua caliente sin depender de fuentes con un alto coste, como el gas. La de alta entalpía es la que ahora se busca por vez primera. La energía que aporta una veta de esta naturaleza es de tal magnitud que permite incorporar esta tecnología al mix de generación de energía eléctrica, y eso es precisamente lo que se persigue en el Archipiélago con la decena de proyectos que se desarrollarán.

2.¿Se trata de una energía limpia? Totalmente. La tecnología convencional que hoy en día atiende en su mayor parte la demanda eléctrica de la comunidad autónoma tiene una base térmica, se quema petróleo y el calor que se desprende de la combustión es el alimento del proceso que permite generar electricidad. La presencia de la geotermia es natural, está bajo el subsuelo, solo hay que ir a buscarla y no quemar ningún producto contaminante para crearla. Su utilización no conlleva, por tanto, la emisión de gases nocivos.

3.¿Es gestionable? Sí, y esa es una ventaja comparativa frente a otras energías renovables. En el sistema eléctrico siempre debe haber ni más ni menos que los megavatios hora que demandan las empresas y ciudadanos en ese momento; lo contrario generaría apagones. El operador del sistema debe trabajar con precisión para conseguir el objetivo. La eólica y la fotovoltaica dependen de la existencia de viento y sol, respectivamente, para aportar al sistema; la geotérmica está disponible en todo momento y en la cantidad que precise el operador, lo que dota de una gran flexibilidad a la implementación de renovables en el mix energético. En una comunidad autónoma que se ha comprometido a reducir en un 58% sus emisiones en el año 2030, la importancia es capital.

4.¿Cómo se determina el lugar en el que buscar? Antes de movilizar los medios humanos y materiales es necesario saber el punto exacto en el que se realizará la prospección. Se determina mediante exhaustivos estudios geológicos y geofísicos. Lo que se busca en esta fase son áreas en las que exista calor bajo el terreno mientras que la temperatura del suelo es estable. Esa es la parte más evidente, pero es que también se necesita que la roca presente en esas coordenadas no exija unos esfuerzos de perforación que frustren la iniciativa, que no haya grietas en el terreno que amenacen con problemas añadidos en la bajada y que exista agua; es un elemento vital para profundizar en el terreno. Este trabajo previo determina el equipo necesario y la trayectoria que seguirá la perforación hasta llegar al corazón mismo de la fuente de calor.

5. ¿Cuáles son los primeros pasos de la prospección propiamente dicha? La maquinaria trasladada hasta el lugar señalado procede a establecer un círculo amplio con el fin de asegurar la inexistencia de derrumbes cuando se comience a profundizar. En paralelo, se perfora con escasa profundidad para instalar la carcasa que albergará el conductor que albergará las brocas. Para evitar la contaminación, se sella con cemento, lo que preserva los acuíferos más cercanos a la superficie. En definitiva, los primeros trabajos están encaminados a dotar a la prospección de seguridad y a preservar el medio ambiente.

6. ¿Cómo se desciende? Según aumenta la profundidad, se van utilizando brocas de menor diámetro. Se baja por fases y cada vez que se alcanza el final de cada una de ellas, van sellándose para evitar problemas con la presencia de agua a alta presión, por ejemplo. La llegada al punto objetivo es crítica, ya que la perforación es sobre rocas a muy alta temperatura, lo que multiplica el riesgo. Conseguida la llegada, se coloca el canal por el que se extraerá el calor en forma de vapor o de líquido caliente para alimentar el grupo de generación de energía eléctrica en la superficie.

Noticias relacionadas

7.¿Cómo finaliza la prospección? El último paso es probar la utilidad del pozo geotérmico para el fin pretendido. Eso incluye realizar exhaustivas mediciones de la temperatura con el fin de determinar su grado de fluctuación. También la capacidad que tiene para liberar líquido incandescente y con qué presión. En definitiva, se trata de determinar la capacidad de producción que tiene el pozo.