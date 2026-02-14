La celebración de San Valentín: Del santo mártir romano a las compras de regalos con ayuda de la IA

El amor mueve el mundo. El científico Albert Einstein llegó a decir, incluso, que «el amor es la fuerza más poderosa porque no tiene límites ni condiciones». Este fin de semana comienza con la celebración en todo el mundo del día de San Valentín, una fecha marcada en el calendario, tanto para aquellos que comparten su vida con su media naranja como para los que están solteros pero que, inevitablemente, no pueden escapar de las flechas que acompañan a este día. En los últimos años, esta festividad ha ganado popularidad puesto que ha dado lugar a una auténtica campaña comercial, ideada para que los tortolitos se sorprendan en este día dedicado a celebrar el amor.

Pero el día de San Valentín se ha sabido actualizar con el paso de los años. Poco queda ya de la devoción profesada a aquel santo mártir, Valentín, quien fue un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, a pesar de la prohibición explícita del el emperador Claudio II. Cuenta la leyenda que las rosas florecían en su tumba cada 14 de febrero. Ahora, las floristerías y pastelerías son las que ven florecer sus beneficios cuando se acerca esta fecha marcada en el calendario. Aunque aún quedan parejas tradicionales que se desean lo mejor a través de ramos y chocolate, ya son casi más numerosas aquellas otras que apuestan por una mayor ostentación del amor y buscan el mejor regalo posible, sobre todo a través de internet.

Más de 100 euros

Según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores, este año casi el 60% de las parejas celebrará el 14 de febrero y el gasto medio podría superar los 104 euros. Los pedidos on line crecen considerablemente en los días previos a esta festividad. Este año, algunos de los presentes más exitosos son joyas y flores, seguidos de ropa, libros o discos. Además, una opción muy demandada durante estas fechas son las escapadas en pareja. La Inteligencia Artificial (IA) también está presente en la fiesta del amor, puesto que son muchos los que reconocen que se han dejado aconsejar por esta herramienta para elegir el regalo perfecto.

Una floristería trabaja a contrarreloj con los pedidos de San Valentín. / Efe

Sin embargo, aún hay otros que mantienen la esperanza y confían en que la esencia de este día no caiga en el olvido. Es el caso del historiador del arte tinerfeño Antonio Marrero, quien afirma que, «hoy más que nunca, necesitamos amor en este mundo cargado de conflictos». Y junto a este intenso sentimiento, el arte se ha establecido como un auténtico aliado para inmortalizar algunas de las historias más románticas y universales de la historia.

Multitud de sentimientos

El arte, en todas sus manifestaciones, se nutre sin remedio de los sentimientos, del amor, del odio, de la tristeza, la solidaridad, los valores familiares, los valores de la amistad. Y todas ellas son fuentes principales de inspiración para los artistas desde la antigüedad. Antonio Marrero precisa que, junto con el amor, la naturaleza ha sido históricamente el otro tema central de la práctica artística. En cuanto al amor, explica, se trata de una entelequia que, al no ser palpable «nos atraviesa a todos y genera dolores que ni siquiera la medicación puede remediar».

El amor de una madre por su hijo, la pérdida de un familiar, los celos en la pareja… El amor implica absolutamente todo y por eso es una de las grandes fuentes de inspiración del arte. Desde el antiguo Egipto, con las imágenes del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti abrazando a sus hijos, éste ha sido representado de las más variadas formas. No en vano, una de las esculturas más famosas del mundo etrusco es el conocido como Sarcófago de los esposos.

Desde el pasado

Entre otros muchos ejemplos, en la Edad Media apareció el amor cortés, un amor que nunca se llegaba a consumar y que giraba alrededor de la idea de dos almas que se unen en el universo. En el Renacimiento, la pasión y su reflejo en el arte fue mucho más contenido y desempeñó una función incluso aleccionadora, mientras que el Barroco plasmó el amor arrebatado, a través de unas relaciones que muchas veces terminaban en desastre. Es el caso, por ejemplo, de las famosas esculturas de Bernini Apolo y Dafne o El rapto de Proserpina.

Junto con las representaciones de amores normativos siempre han aparecido otras formas disidentes, amores etéreos, no correspondidos, amores vinculados con lo carnal y lo sexual. Pero, a lo largo de la historia, las instituciones que funcionaban como eje vertebral social se han encargado de marcar las formas en las que este intenso sentimiento debía ser representado. En ese sentido, incluso en el marco de la Iglesia Católica se practicaban los ritos de la adelfopoiesis, unos rituales de hermanamiento entre personas del mismo sexo. No obstante, en estos casos no se conservan pinturas al respecto, sino textos.

Locura

En los siglos XIX y XX se vivió «una absoluta locura», dice Marrero, a medida que los artistas experimentaban con la liberación de las formas y el mensaje. A través de las representaciones del fetichismo y el bondage, el arte entró en una etapa underground centrada, sobre todo, en la parte carnal del amor. Incluso en aquellas obras más conservadoras, como el archifamoso El beso, de Gustav Klimt, se entremezclan las teorías de si el espectador se encuentra ante una pareja enamorada o se refleja algún tipo de acoso.

Ahora, muchos artistas contemporáneos emplean esas relaciones que durante tanto tiempo se consideraron disidentes para inspirar sus obras. Las cuestiones de género aparecen, inevitablemente, atravesadas por la temática amorosa. «Existe una deuda pendiente con la representación del amor queer y que éste tenga un final feliz», expresa el historiador Antonio Marrero.

'La cosa del amor'

Ramiro Carrillo es profesor de la Facultad de Bellas Artes del área de Pintura en la Universidad de La Laguna (ULL) y precisamente el año pasado comisarió la muestra La cosa del amor, en Santa Cruz de Tenerife. El proyecto surgió como iniciativa personal del propio Carrillo, quien se inspiró en la historia del también artista canario Juan Pedro Ayala, quien perdió cuando tenía alrededor de 40 años a su pareja a causa de un cáncer. «Quedó algo trastornado y pasó el duelo pintando. Tuve relación con él en aquella época y sus cuadros eran desgarradores», recuerda el profesor, quien comenzó a pensar así en los artistas que se inspiran en el amor para llevar a cabo sus obras: «Cuando nos enamoramos, nos volvemos un poco locos». Va más allá y afirma que cuando un artista expresa sus emociones en mitad de un enamoramiento, «hace obras que incluso se pueden considerar malas».

'Amor', de Ramón González Echeverría, una de las piezas de la exposición. / El Día

En aquella muestra se podían ver obras realizadas desde 1982 y hasta la actualidad, y cada una incluía una concepción del amor diferente, dependiendo del artista. Rupturas, pérdidas, frustración o desamor eran algunos de los temas centrales de aquellas piezas que definían un momento exacto de la vida del artista pero que no determinan su visión del amor.

Psicología profunda

Carrillo coincide en que esta temática engloba, en realidad, muchas otras y que, por encima de todo, incluye el concepto del amor universal, al prójimo. En la actualidad, el amor ha dado paso a numerosos subtemas relacionados y que responden a las inquietudes actuales de los nuevos artistas, en los que destacan la salud mental y la identidad sexual. «Al final, los artistas se mueven por asuntos psicológicos profundos», concluye el profesor.