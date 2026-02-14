La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo para este sábado en Canarias, ampliando los avisos amarillos a todo el archipiélago. Solo hay una excepción, y es que la isla de Fuerteventura parece que queda al margen del fuerte oleaje.

De resto, tanto los vientos como las olas azotarán con virulencia al archipiélago, lo que provocará que todas las islas, menos Fuerteventura y Lanzarote, mantendrán el aviso vigente por ambos fenómenos durante toda la jornada, mientras que en Lanzarote estos dos se activarán a mediodía y en Fuerteventura, solo el de fuertes vientos, también a partir de las 12:00 horas.

Cielos nubosos en Canarias. / Alicia Armas

Previsión

En cuanto al viento, a nivel general se esperan rachas máximas de unos 80 kilómetros por hora con viento del NE, pero en zonas altas y de habitual aceleración podrán alcanzar los 90 km/h. Así, entre los puntos más afectados estarán las zonas altas de la cuenca de Tejeda y Artenara, en Gran Canaria, o Teno, en Tenerife.

Por su parte, los fenómenos costeros también cobrarán protagonismo este sábado. Así, en el mar se espera viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al sur y sureste de Tenerife, y al oeste y sureste de Gran Canaria, afectando, así mismo, de forma considerable al resto de islas, en menor medida a Fuerteventura.

Prealerta

Esta situación hace que el Gobierno de Canarias mantenga activas las prealertas por vientos y fenómenos costeros adversos. En este último caso, hay que tener en cuenta que se espera que haya olas de hasta cuatro metros en algunas islas.