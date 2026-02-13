Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torres reconoce que los tremores en el Teide “no son normales”, pero descarta una erupción inmediata

El ministro de Política Territorial pide calma aunque admite que la actividad sísmica está “fuera de lo que eran los últimos años” y recuerda que Canarias debe estar preparada ante cualquier escenario

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

EFE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido que los tremores registrados en el Parque Nacional del Teide “están fuera de lo que eran los últimos años”, aunque ha insistido en que no existe “evidencia de una erupción inmediata”.

Así lo manifestó este viernes en una entrevista en Canarias Radio, donde reconoció que la situación requiere atención, pero sin generar alarma social. Torres subrayó que tanto la ciudadanía como las instituciones deben estar “muy preparados” ante este tipo de fenómenos naturales, ya que “nadie puede evitar” que la lava de un volcán salga de la tierra.

El también expresidente del Gobierno de Canarias recordó que el Archipiélago se asienta sobre “tierra volcánica”, por lo que este tipo de episodios forman parte de su realidad geológica. En este contexto, defendió la importancia de la prevención y la planificación para actuar con rapidez si fuera necesario.

Torres explicó además que una hipotética erupción en Tenerife supondría un escenario distinto al vivido en La Palma en 2021, “solamente por nivel de población”, en referencia a la mayor densidad demográfica de la isla tinerfeña. Por ello, señaló que los científicos trabajan en tareas de prevención y en protocolos que permitan, llegado el caso, agilizar desalojos, especialmente de personas con problemas de movilidad, como ya ocurrió durante la emergencia volcánica palmera.

Pese al incremento de la actividad sísmica detectada en el entorno del Teide, el ministro lanzó un mensaje de “calma” y reiteró que el peligro no es inminente. Según insistió, en estos momentos no hay datos científicos que apunten a una erupción a corto plazo, aunque recordó la necesidad de mantener la vigilancia y la preparación ante cualquier eventualidad.

