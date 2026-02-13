Malestar en Canarias por el desdén al REF en una encuesta del Estado

Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha causado malestar en el Archipiélago. El cierto desdén con el que se pregunta si Canarias hubiera crecido igualmente en los últimos años si no se hubiera dispuesto de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) ha indignado a algunos de quienes han recibido este sondeo, que busca evaluar cómo se ha comportado el fuero canario en el periodo entre 2015 y 2023. Y ha causado malestar no por lo que se pregunta, sino por cómo se pregunta. Cuestiones que, debido a su formulación, dan pie a interpretaciones y a plantear interrogantes sobre un Régimen Fiscal propio, que tanto para el Gobierno regional como para el empresariado canario no deberían nunca cuestionarse.

La encuesta, dirigida a distintos colectivos relacionados con el REF, entre los que se encuentran empresarios y expertos en los incentivos fiscales previstos, pregunta hasta en seis ocasiones si Canarias no hubiera dispuesto de los incentivos fiscales especiales –como la Deducción por Inversiones (DIC), la Reserva para Inversiones (RIC) o los Incentivos a la inversión, como el IGIC– y estuviese bajo el Régimen General español, se habría contribuido al desarrollo económico y social del Archipiélago.

«Da pie a la interpretación y eso es lo que hay que evitar», sentencia el comisionado del REF, José Ramón Barrera, que no se imagina una pregunta similar en una encuesta que evaluara el fuero vasco o navarro. «Estoy seguro de que no se plantearía de esta manera, no se haría una comparativa con el resto del Estado, sino con un sistema que tuviese compensaciones propias», expone.

Barrera insiste en que este tipo de evaluaciones son necesarias y pertinentes y recalca que desde el Gobierno regional también se está haciendo este tipo de trabajos, que son importantes para analizar si el sistema está cumpliendo sus objetivos. Pero no está de acuerdo en la formulación de la pregunta, que parece dejar abierta la posibilidad de que la excepcionalidad fiscal del Archipiélago pudiera cambiar. «La pregunta se tendría que haber hecho en torno a otra comparativa», porque de esta manera «queda vacía de contenido», al comparar dos realidades que no tienen nada que ver. «No tiene que haber ninguna duda de que el REF es intocable y no es de recibo que cierren tanto la pregunta y que se pueda llegar a poner en duda nuestros derechos», indica el comisionado.

Con sorpresa recibió también la encuesta el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien aseguró que la forma en la que se plantean estos temas en el cuestionario «nos preocupa mucho».

La encuesta, aunque la realiza el IEF, se hace en cumplimiento del mandato formulado por la Comisión Europea en el año 2022. Y llega en un momento en el que Canarias está teniendo que defender ante Bruselas su ultraperificidad, ante la pretensión de que los programas de ayudas que ahora se dirigen específicamente al Archipiélago queden diluidos en un gran fondo estatal. «No nos olvidemos que en la crisis financiera, cuando se intervino la economía de Portugal, se cambiaron los incentivos de Madeira y su tipo de IGIC subió hasta situarse solo dos puntos por debajo del general», explica el presidente de la patronal tinerfeña. Por eso, recalca que es importante defender el REF y su relevancia para compensar la situación de región ultraperiférica que tiene el Archipiélago.

El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, cree que la formulación de la pregunta puede achacarse al desconocimiento, pero advierte que en las encuestas «las preguntas son las que definen el resultado». Por eso, insistió en que se trata de «una falta de respeto institucional» hacia el Archipiélago, ya que en cierta manera, «se está cuestionando nuestro REF». En este sentido, consideró que las preguntas «no son las apropiadas ni van a aportar la información necesaria».