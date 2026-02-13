El Gobierno de Canarias consolida los puentes de entendimiento y colaboración con Mauritania

El Gobierno de Canarias continúa consolidando puentes de entendimiento y colaboración con los países vecinos de África y generando cauces que permitan una mayor cooperación encaminada al desarrollo social, especialmente a través de la formación de personas jóvenes que les permita tener futuro y expectativas en su propia tierra.

Para ello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, hará un seguimiento en Mauritania a los proyectos que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en este país, desde la propuesta de formación de formadores del área de Salud, un nuevo curso de Tierra Firme, el Clúster de Moda o Balón de la Esperanza. "Canarias quiere aprovechar su situación estratégica para consolidarse como puente entre África y Europa y fortalecer la cooperación que permita generar oportunidades económicas y sociales en los países más próximos", destacó el viceconsejero a la vez que puso en valor la especial relación que existe entre el archipiélago y Mauritania.

El Gobierno de Canarias destina en este ejercicio de 2026 casi ocho millones de euros en cooperación internacional, una cifra que supone un 42% de incremento respecto a la cantidad destinada el ejercicio pasado. Con esta decisión, el Ejecutivo ha mostrado su voluntad de inyectar más fondos a iniciativas de cooperación en países africanos y latinoamericanos con los que el archipiélago mantiene vínculos históricos y de vecindad.

Respecto a las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, Caraballo hizo hincapié en los excelentes resultados de Tierra Firme -que inicia una nueva etapa formativa en Mauritania-, lo que a su juicio demuestra que "la cooperación con países de origen y tránsito de la migración es la mejor vía para disuadir a los jóvenes de subirse a un cayuco y evitar que pierdan la vida en la Ruta Atlántica, una de las más mortíferas del mundo".

En este viaje, el viceconsejero -que estará acompañado por representantes de Islas Responsables Lab (IRLab)- conocerá de primera mano la formación que se ofrece a los mauritanos a través de estos proyectos del Gobierno de Canarias e insistió en que el objetivo último es impulsar oportunidades laborales en África y colaborar con el desarrollo sostenible en el continente, con el fin principal de dar a los jóvenes una oportunidad de formación en origen que frene la fuga de talento del continente.

Los proyectos

Tanto en el caso del Clúster de Moda como en el de Balón de la Esperanza, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar su proceso formativo con el material educativo enviado desde Canarias el pasado mes de diciembre. Entre el material donado por el Gobierno autonómico y entidades privadas, figuran 21 ordenadores que ahora se utilizarán en la formación de estos chicos y chicas, así como equipamiento deportivo y sanitario.

El Clúster de Moda, proyecto que integra a 45 diseñadoras, cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Mauritania para el Desarrollo Económico y Social (FCM). A través de esta propuesta se fomenta el talento, la cultura y los recursos textiles y artesanales del país. Además, desde el equipo de Agenda 2030 de IRLab se trabaja con distintas entidades y empresas en el archipiélago interesadas en colaborar, ofreciendo tanto material como formación a estas mujeres. La previsión es que en el mes de julio se pueda celebrar un desfile donde estas diseñadoras puedan mostrar su talento y vender su trabajo.

Otro de los objetivos de este viaje es estar presente en el inicio del proceso de formación a jóvenes que participan en Balón de la Esperanza, un torneo de fútbol entre las zonas más vulnerables de Nuakchot, la capital mauritana. Este proyecto está coordinado por la Fundación Canario-Mauritana para el Desarrollo Económico y Social, la Federación Nacional de Fútbol de Mauritania (FFRIM) y el Ministerio de Juventud, Deportes y Bienestar Social de Mauritania y cuenta con el respaldo de la Viceconsejería del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias.

Con esta propuesta se busca utilizar el fútbol como herramienta de inclusión y transformar vidas a través del deporte de 2.500 chicos. En el caso de las mujeres, recibirán formación en la organización y el arbitraje. El equipamiento para el torneo ha sido donado por la Fundación del Club Deportivo Tenerife, la Fundación Canaria Unión Deportiva Tenerife Costa Adeje y la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.