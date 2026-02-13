Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'
  3. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  4. Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
  5. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  6. Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
  7. Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela
  8. La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

La Gomera y Lanzarote desarrollan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados

Uno de cada cuatro habitantes de Canarias nació fuera de España

Un equipo científico canario identifica un eclipse en una estrella lejana que dura nueve meses

Piden penas de 25 años de cárcel para supuestos patrones de un cayuco con 80 desparecidos

Canarias estará presente en el Festival de Málaga con al menos nueve producciones audiovisuales

