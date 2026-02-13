Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeCarla Castro, nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de TenerifeReyerta con lesiones de arma blancaConcesión del agua Puerto de la CruzNuevo single de QuevedoCD Tenerife - Racing de Ferrol
instagramlinkedin

Continúan los problemas aéreos en El Hierro: un avión de Binter va hasta La Restinga tras encontrarse inoperativo el aeropuerto

Durante la jornada del pasado jueves se anunciaba que la base aérea herreña restablecía por completo el horario habitual del aeropuerto

Panorámica aérea del aeropuerto de El Hierro.

Panorámica aérea del aeropuerto de El Hierro. / E. D.

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Pese al anuncio de que el aeropuerto de El Hierro restablecía por completo su horario habitual, un nuevo vuelo ha tenido problemas a primera hora para aterrizar sobre la pista herreña. Controladores aéreos ha denunciado en redes sociales lo ocurrido con un vuelo de Binter procedente de Tenerife durante la mañana de este viernes.

Un avión de la compañía canaria ha tenido que abortar su aproximación al aeropuerto de El Hierro al no estar operativo. Según apuntan desde controladores, la tripulación tomó la decisión de alargar su maniobra hasta llegar a La Restinga para hacer tiempo y volver hacia atrás. A la segunda, pudo aterrizar en la pista al estar operativa.

Noticias relacionadas y más

El avión llegó a situarse a 900 metros sobre el nivel, como si volara a la altura de La Esperanza. "Un paseo para comprobar si todo va bien en La Restinga", como resaltan en tono sarcástico desde Controladores Aéreos que puede causar un grave impacto para el medio ambiente en una isla que, no olvidemos, es Reserva de la Biosfera y cuenta con uno de los cuatro parques nacionales que alberga Canarias, el Garajonay.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'
  3. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  4. Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide
  5. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  6. Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos
  7. Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
  8. Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

Continúan los problemas aéreos en El Hierro: un avión de Binter va hasta La Restinga tras encontrarse inoperativo el aeropuerto

Continúan los problemas aéreos en El Hierro: un avión de Binter va hasta La Restinga tras encontrarse inoperativo el aeropuerto

Salud Pública eleva a nivel “Alto” el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias

Salud Pública eleva a nivel “Alto” el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias

Torres reconoce que los tremores en el Teide “no son normales”, pero descarta una erupción inmediata

Torres reconoce que los tremores en el Teide “no son normales”, pero descarta una erupción inmediata

Solo una de cada diez mujeres con síntomas menopáusicos recibe atención sanitaria en Canarias

Solo una de cada diez mujeres con síntomas menopáusicos recibe atención sanitaria en Canarias

Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

La Gomera y Lanzarote desarrollan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados

La Gomera y Lanzarote desarrollan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados
Tracking Pixel Contents