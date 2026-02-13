Continúan los problemas aéreos en El Hierro: un avión de Binter va hasta La Restinga tras encontrarse inoperativo el aeropuerto
Durante la jornada del pasado jueves se anunciaba que la base aérea herreña restablecía por completo el horario habitual del aeropuerto
Pese al anuncio de que el aeropuerto de El Hierro restablecía por completo su horario habitual, un nuevo vuelo ha tenido problemas a primera hora para aterrizar sobre la pista herreña. Controladores aéreos ha denunciado en redes sociales lo ocurrido con un vuelo de Binter procedente de Tenerife durante la mañana de este viernes.
Un avión de la compañía canaria ha tenido que abortar su aproximación al aeropuerto de El Hierro al no estar operativo. Según apuntan desde controladores, la tripulación tomó la decisión de alargar su maniobra hasta llegar a La Restinga para hacer tiempo y volver hacia atrás. A la segunda, pudo aterrizar en la pista al estar operativa.
El avión llegó a situarse a 900 metros sobre el nivel, como si volara a la altura de La Esperanza. "Un paseo para comprobar si todo va bien en La Restinga", como resaltan en tono sarcástico desde Controladores Aéreos que puede causar un grave impacto para el medio ambiente en una isla que, no olvidemos, es Reserva de la Biosfera y cuenta con uno de los cuatro parques nacionales que alberga Canarias, el Garajonay.
