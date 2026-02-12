La Gomera y Lanzarote desarrollan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados

Rural Domus inicia en La Gomera y Lanzarote una nueva etapa para los cuidados de mayores en sus domicilios. San Juan de Dios España presentó este jueves en Tinajo, municipio de Lanzarote el proyecto piloto, una iniciativa que busca fortalecer la atención domiciliaria a personas mayores en entornos rurales de Canarias a través de la formación especializada de cuidadores. El proyecto, que se desplegará inicialmente Tinajo y San Sebastián de La Gomera, formará en el cuidado de mayores a migrantes y personas desempleadas.

El objetivo de Rural Domus, un programa pionero que nace con vocación de futuro, es conseguir que los mayores permanezcan en sus hogares el mayor tiempo posible. A su vez, al tiempo que cubre la necesidad sociosanitaria de atención a los mayores de zonas rurales, proporciona formación especializada y empleo a cuidadores informales, una actividad que habitualmente recae en migrantes y personas en situación de desempleo.

Una respuesta al reto demográfico

Rural Domus nace en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente necesidad de cuidados de larga duración. El programa se desarrolla en el marco del convenio de cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y San Juan de Dios España.

El modelo propone una atención integral y centrada en la persona, con el objetivo de facilitar que las personas mayores permanezcan en su hogar el mayor tiempo posible. Esta línea de actuación pretende, además, reducir hospitalizaciones evitables y mantener la calidad de vida en el entorno habitual, especialmente en municipios donde la dispersión geográfica limita el acceso a recursos asistenciales.

Alumnos del proyecto piloto Rural Domus, con el presidente, el alcalde de Tinajo y el director de San Juan de Dios, durante la presentación en el pueblo de Lanzarote. / LP/DLP

Formación sociosanitaria para profesionalizar los cuidados en Lanzarote y La Gomera

Uno de los ejes del proyecto es la creación de una escuela de cuidados que ya funciona en Tinajo desde enero y que recientemente ha comenzado su actividad en San Sebastián de La Gomera. El programa formativo está dirigido a personas interesadas en el ámbito sociosanitario, con especial atención a personas migrantes en proceso de integración, desempleados de larga duración, personas en situación de vulnerabilidad y cuidadores informales que buscan profesionalizar su experiencia.

En la actualidad, cerca de 50 personas participan en esta formación. El equipo está compuesto por profesionales cualificados que garantizan el rigor formativo y la calidad asistencial.

Cuidado humanizado y experiencia

El acto institucional reunió al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; y al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, junto a responsables de la organización como el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso; la directora territorial en Andalucía y Canarias, María José Daza; el director gerente en la provincia de Las Palmas, Lorenzo Esma; y el director gerente en Tenerife, José Carlos del Castillo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (1d), ha acudido este jueves al pueblo de Tinajo, en Lanzarote, para la presentación del proyecto piloto 'Rural Domus', una iniciativa para reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores mediante la formación especializada. En el acto le han acompañado, entre otros, el alcalde de la localidad, Jesús Machín (2i); la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín (2d); y el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso (1i). / Adriel Perdomo / EFE

Durante la presentación, Juan José Afonso destacó la relevancia del cuidado humanizado como eje del proyecto. Por su parte, Fernando Clavijo señaló que la iniciativa contribuye a reforzar los servicios en zonas rurales y a generar oportunidades de empleo e integración social.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, vinculó el proyecto con la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión 2024–2030, dotada con más de 7 millones de euros, mientras que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, valoró el inicio del programa en el municipio como un paso para consolidar una atención cercana y adaptada a la realidad local.

Con el respaldo de la experiencia sanitaria y sociosanitaria de San Juan de Dios, Rural Domus aspira a extenderse a otros territorios de Canarias, consolidando un modelo de atención domiciliaria adaptado a las particularidades del medio rural y a las necesidades crecientes de la población mayor.