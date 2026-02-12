Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'
  3. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  4. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  5. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  6. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  7. Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
  8. Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El TJSC avala la política de contratación en el banco de sangre tras su integración en la sanidad canaria

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Tenerife

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria

"¿Dónde cabemos nosotras?": Estas son cuatro mujeres que abren camino en la ciencia más allá de los datos

Asián: "No sabemos lo que hace el Gobierno central para defender a Canarias en Europa"

El Parlamento de Canarias rechaza el "lesivo" sistema de financiación diseñado por la vicepresidenta Montero

El año de la geotermia en Canarias: Tenerife ya ha empezado; Gran Canaria, en breve

