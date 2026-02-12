Solo una de cada diez mujeres con síntomas menopáusicos recibe atención sanitaria en Canarias

Solo el 15% de las mujeres canarias con síntomas menopáusicos recibe atención sanitaria. O lo que es lo mismo, poco más de una de cada diez isleñas. Según datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, el 80% de las mujeres de más de 40 años experimenta algún tipo de síntoma asociado a esta patología, lo que equivale a 400.000 mujeres del Archipiélago. Sin embargo, el 85% de esa población no recibe ni tratamiento ni asesoramiento –más de 340.000 canarias–. Así lo dio a conocer esta mañana la ginecóloga experta en menopausia Matilde Gómez, durante las I Jornadas sobre Menopausia en Canarias, organizadas por la Asociación Más Mujer Canarias (AMMCA) en el Parlamento de Canarias.

«Debemos entender que la falta de tratamiento, que afecta al 85% de las mujeres con síntomas, no se limita únicamente a las terapias hormonales; en muchos casos basta con orientación o información adecuada, y aun así tampoco la reciben», aclaró Gómez. De hecho, agregó que, en lo que se refiere a estas terapias hormonales, el porcentaje de mujeres que sí recurren a ella se reduce aún más hasta un 4%. «Hay muchas opciones para tratar la menopausia más allá de los fármacos, desde tratamientos de terapia cognitiva-conductual hasta mejoras en la alimentación y la incorporación de la actividad física en el día a día», añadió.

Síntomas de la menopausia

Por otro lado, insistió en que los sofocos no son el único síntoma de la menopausia. «Junto al insomnio y la irritabilidad, los sofocos son las primeras señales de la transición a la menopausia, pero hay otros que con el tiempo ganan protagonismo», sentenció. En la posmenopausia, estos síntomas mejoran con el tiempo y aparecen otros como, por ejemplo, la sequedad vaginal y de piel y la falta de deseo sexual. También la pérdida de densidad ósea conocida como osteoporosis, y mayor riesgo cardiovascular –los menos visibles–.

Con relación a estos dos últimos síntomas, la ginecóloga recordó que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres posmenopáusicas. «Y no el cáncer de mama, como piensa la mayoría», matizó. E insistió en que las fracturas de cadera en mujeres mayores de 65 años han crecido un 18% en la última década en las Islas. «La mitad de las lesiones osteoporóticas de ahora crearán una situación de dependencia en el futuro, y más del 30% acaban en muerte el primer año», aseveró. Una situación que evidencia una vez más como la falta de información sobre la menopausia puede derivar en un sobrecoste económico y social para el entorno de la mujer y su familia.

Peor calidad de vida

Gómez también mostró los resultados de la Escala Cervantes, un indicador que evidencia la calidad de vida de las mujeres con menopausia a través de cuestiones referentes al estado físico, psíquico, sexual y de pareja –en caso de que así sea–. Canarias, junto a Galicia, es la comunidad autónoma con peores resultados en esta materia. «Si la peor calidad de vida se hubiese dado solo en Canarias, la conclusión coherente sería atribuir esos malos resultados al clima del Archipiélago, ya que el calor habitual en las Islas complicaría aún más el día a día de mujeres que sufren sofocos», indicó. Pero al compartir este estatus con Galicia, la experta fue más allá.

«España es el país con más consumo de benzodiacepinas, un hecho que coincide con que la ingesta de estos medicamentos se produce con mayor frecuencia en mujeres de más de 45 años», mencionó. Además, Canarias y Galicia vuelven a compartir puesto al ser las regiones con mayor consumo. «No sé si es casualidad o causalidad, habrá que hacer más estudios», reveló. No obstante, invitó a reflexionar sobre si el sistema actual sobremedica a las pacientes ante la falta de desconocimiento sobre la menopausia.

Más profesionales actualizados

«Lo mismo se podría prescindir de estos fármacos y una simple charla o tratamiento, que sí cubre nuestro sistema sanitario público y que son seguros y económicos, serían una mejor respuesta», detalló. En este sentido, señaló que la incapacidad sanitaria de dar una solución a este tipo de pacientes es lo que está empujando a las mujeres a buscar soluciones alternativas e información en otro lado. «Hay personas que se aprovechan de esta carencia para vender humo a nuestras mujeres», insistió.

Gómez reiteró que su intención en estas jornadas no era hablar en negativo sobre la menopausia, sino poner el foco en la prevención de salud ósea, cardiovascular y bienestar sexual, mejorando así la calidad de vida de las mujeres canarias. «Para alcanzar todo esto necesitamos a profesionales actualizados y con formación y mayor reconocimiento institucional, como es el caso de estas jornadas», confesó. El encuentro de ayer se enmarca en la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en diciembre pasado para garantizar la atención integral a la salud de las mujeres durante la menopausia. «Un hito que me emociona», concluyó.