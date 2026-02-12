Uno de cada cuatro habitantes de Canarias nació fuera de España

El crecimiento de la población extranjera en Canarias se modera en 2025, aunque se mantiene como un componente clave de la estructura demográfica del Archipiélago. En este contexto, casi uno de cada cuatro residentes en las Islas –545.225 personas, el 23,9% del total–nació fuera de España. Una realidad que se enmarca en una tendencia de fondo: en el conjunto del país, la población nacida en el extranjero ya supera los 10 millones de personas y se consolida de esta forma como uno de los principales motores del crecimiento demográfico a nivel nacional. Canarias no es ajena a este fenómeno, condicionado además por su posición geográfica, que la sitúa como un territorio especialmente expuesto a los flujos migratorios procedentes tanto de África como de América Latina.

Según la última Estadística Continua de Población, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de Canarias creció –entre el 1 de abril de 2025 y el 1 de enero de 2026– en 11.585 personas, lo que, en términos porcentuales, supone un aumento del 0,5%. Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado respecto a ejercicios anteriores, la evolución se mantiene con una tendencia positiva. Eso sí. El crecimiento de la población extranjera sigue superando con claridad al del resto de grupos: entre abril de 2025 y enero de 2026, los residentes de origen foráneo aumentaron un 2,1%, mientras que la población nacida en España apenas registró un mínimo avance del 0,02%.

Lejos de ser datos aislados, los números evidencias una realidad clara: el incremento demográfico en la Comunidad Autónoma se concentra casi por completo en la población extranjera. Un escenario que refleja el papel cada vez más relevante de la inmigración en la dinámica poblacional reciente.

Los datos a nivel nacional

Para completar el panorama de la población extranjera residente en las Islas, conviene señalar que, en muchos casos, la mayoría ya ha obtenido la nacionalidad española, un reflejo del tiempo que llevan asentados en la región. En cifras, una de cada seis personas residentes en Canarias –345.823 de un total de 2.272.734– cuenta ya con nacionalidad española, pese a haber nacido fuera del país, lo que representa el 15,2% del total de la población canaria.

A nivel nacional, resulta especialmente llamativo el caso de Murcia. La región –junto a Ceuta y Melilla–fue de las pocas regiones donde la población nacida en España aumentó, aunque de forma muy limitada, con un escaso crecimiento del 0,11%. En el lado contario se encuentra el de comunidades como la Comunidad Valencia, una de las que encabezó el crecimiento de población durante el año pasado y supera ya los 5,5 millones de habitantes. Este comportamiento responde a un patrón territorial definido: el crecimiento fue más intenso en el este de la Península, mientras que las regiones del oeste y del norte experimentaron incrementos más estables. Una evolución vinculada a factores como la atracción laboral, el turismo o la residencia vacacional.

El contraste entre territorios pone de manifiesto las marcadas diferencias regionales en materia demográfica: mientras algunas comunidades siguen atrayendo población de manera sostenida, otras avanzan de forma mucho más lenta y afrontan con mayor intensidad el reto de la despoblación y el envejecimiento.

En este contexto, la inmigración se ha consolidado como un motor fundamental para Canarias, tanto desde el punto de vista económico como social. Muchos trabajadores extranjeros llegan para cubrir empleos que se vuelven esenciales para el funcionamiento de la economía del Archipiélago, convirtiéndose en una mano de obra imprescindible. De hecho, varias empresas ya buscan de manera activa a estos profesionales fuera de España ante la dificultad de encontrarlos en el territorio nacional –donde, al igual que en gran parte de Europa, la escasez de nacimientos plantea una verdadera crisis de población–, lo que subraya su papel clave en sectores como la hostelería, la agricultura o los servicios. Su presencia resulta, por tanto, vital para sostener el crecimiento económico y la competitividad de la región.