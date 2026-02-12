Canarias estará presente en el Festival de Málaga con al menos nueve producciones audiovisuales

Canarias va a estar bien presente en la 29º edición del Festival de Málaga, que se celebrará entre los días 6 y 15 de marzo en la mítica ciudad andaluza. Varias cintas seleccionadas, tanto en las secciones oficiales a concurso como en otras de mera exhibición, cuentan con participación isleña, bien sea desde la parte de la producción, porque están dirigidas o interpretadas por canarios o porque se han rodado en las Islas. Durante las diferentes jornadas del festival se podrán ver un total de 263 audiovisuales y 22 películas competirán en la Sección Oficial del certamen. En el caso isleño, existen al menos nueve producciones que tienen algún tipo de vinculación con las Islas.

La Sección Oficial a concurso incluye doce cintas españolas y diez latinoamericanas, a las que se suman 21 películas –19 españolas y dos latinas– en la sección oficial no competitiva. Existen dos referencias canarias en esta categoría. La primera de ellas es Mala bestia, coproducida por el tinerfeño Diego Betancor, que se encuentra al frente de Mimosa Produce, una de las productoras de la cinta. Se trata de la ópera prima en el largometraje de la barcelonesa Bàrbara Farré, quien ganó la Biznaga de Plata, el Gaudí al Mejor Cortometraje de Ficción y el Premio Versión Española–SGAE con su cortometraje La última virgen. También compite en la Sección Oficial Neurótica anónima, una coproducción entre México y Cuba dirigida por Jorge Perugorría y que cuenta en su elenco con Joel Angelino, el actor cubano afincado en Canarias desde hace años, y que interpreta a Denis, el proyeccionista del Cine Cuba alrededor del cual gira la trama de la película.

Fuera de concurso

Otros dos largometrajes con acento canario formarán parte de la Sección Oficial pero se proyectarán fuera de concurso. Se trata de Solos, la segunda película dirigida por el tinerfeño Guillermo Ríos y coproducida por la canaria Melocotonero Producciones. La cinta cuenta, entre sus protagonistas, con la también actriz grancanaria Kira Miró. También aparece en esta misma sección Casi todo bien, el debut en la dirección de ficción del tándem formado por Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet y que está producida, entre otras, por Emedia Canary Projects, AF Canary Islands Studios. El jurado de la Sección Oficial lo integra la directora y guionista vasca Jaione Camborda Coll, quien actuará como presidenta; la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, Daniela Michel; el escritor y guionista peruano Santiago Roncagliolo; la actriz Loreto Mauleón; la directora Belén Funes; el director y actor argentino Gastón Pauls y Rosa Montero.

Cartel de 'El mapa para tocaerte'. / El Día

A la Sección Oficial, como en otras ocasiones, se suman otros apartados de documentales o cortometrajes. Así como las secciones Mosaico; Afirmando los derechos de las mujeres; América, América o Cinema Cocina. En la Sección de Oficial de documentales largometrajes aparece, también, El mapa para tocarte, dirigida por la palmera Mercedes Afonso y producida por Lunática Producciones Audiovisuales. Se trata de una coproducción con Uruguay y que fue rodada en la isla bonita y que ha participado en reconocidos laboratorios de desarrollo como Creadoc, Mecas o MiradasDoc.

Cinema Cocina

Además, en la Sección Oficial de cortometrajes de Cinema Cocina –en la que participan nueve cintas que optan a las biznagas de plata– aparece el título Piedra a piedra. Si bien no cuenta con equipo canario, los paisajes de Lanzarote son absolutos protagonistas de esta pieza de 28 minutos de duración dirigida por Javier Vicente Caballero en su primer trabajo de este tipo. Este corto desvela los orígenes de las Bodegas El Grifo, en La Geria, con dos siglos de historia.

'Cuántica rave' participa en la seccióin Zonazine. / El Día

En la Sección Oficial, en este caso la de los largometrajes Zonazine, que desde hace 23 años apuesta por el nuevo cine, compite Cuántica rave, de Paco L. Campano. Coproducida por Insularia Films, se trata de una ficción que traslada al público al año 2666, cuando el universo agoniza y un cantante de voz letal y una DJ activista buscan una fiesta legendaria en los confines del cosmos.

Series

La Sección Oficial de series no es competitiva y en ella participarán siete títulos que presentarán tanto nuevos proyectos como nuevas entregas de estos productos tan aclamados por el público en los últimos tiempos. La presencia canaria se materializa a través de la cuarta temporada de Acoustic Home, del ganador del Grammy Latino Alexis Morante. La serie de HBO Max y Sony Music está coproducida, entre otros, por E-media Canary Projects. Se trata de una serie documental musical que cada temporada narra la vida de diez artistas de España y Portugal a través de un concierto íntimo y una conversación personal.

El documental de Sara Sálamo 'En silencio'. / El Día

Por último, el documental dirigido por la tinerfeña Sara Sálamo, En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, se podrá ver a través de un pase especial. Se trata del primer documental dirigido por la canaria y realizado con su propia productora, Montauk Canarias. En este proyecto, estrenado en cines en noviembre del pasado año, Sálamo se aleja del modelo habitual del documental deportivo y filma desde la intimidad el proceso de recuperación de una grave lesión de su pareja, el futbolista Isco Alarcón.