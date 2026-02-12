Aumenta la presión asistencial en las urgencias de los hospitales canarios

Los servicios de Urgencias de los grandes hospitales de Canarias han registrado un repunte notable de la presión asistencial en los últimos días, a pesar del descenso de la incidencia de las infecciones respiratorias. «Se repite la misma imagen tanto en Gran Canaria como en Tenerife. La situación es complicada, y los déficits estructurales de la sanidad pública salen a relucir en estos momentos», valora Ruymán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.

Uno de los centros más afectados por este incremento de la afluencia de pacientes es el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, donde la semana pasada fue necesario suspender una decena de cirugías por falta de camas. «El escenario ha mejorado un poco con respecto a la semana anterior, porque la media diaria de pacientes en Urgencias ha pasado de 400 a unos 300. Alrededor de 50 enfermos se suelen quedar pendientes de subir a planta, y esos casos se solventan a lo largo de la mañana del día siguiente, pero esto no quiere decir que estemos bien», apunta Pérez.

Tal y como afirma el representante sindical, este pico asistencial responde a diferentes factores. Por un lado, se encuentran los casos de gripe, que han descompensado las patologías que padecen los pacientes crónicos de edad avanzada. Por otro, la llegada de un invierno más frío de lo habitual. Con todo, subraya que este incremento de la presión no obedece a un episodio puntual, ya que la saturación en los servicios de Urgencias se ha convertido «es una constante» a lo largo de todo el año.

Centros concertados

Para hacer frente al conflicto, el complejo Insular-Materno ha activado el plan de contingencia y ha derivado a pacientes a centros concertados. «Se estaba utilizando la planta 7 del Materno para ingresar a los pacientes quirúrgicos, pero ahora han tenido que habilitar una parte de la planta quinta, que pertenece a tocología», informa Octavio Sánchez, portavoz de la Asamblea 7 Islas.

Según comunicaron este jueves desde el citado recinto hospitalario, ya se ha iniciado una obra para ampliar el área de Hospitalización, que permitirá incorporar 26 camas para asistir a los pacientes agudos que requieren ingreso de alta resolución –aquellos que pueden estabilizarse en un intervalo de tiempo que ronda entre las 48 y las 72 horas–.

El nuevo espacio estará ubicado en el bloque B de la quinta planta norte del edificio central del Hospital Insular, y dispondrá de 12 boxes dobles y dos individuales, un control de enfermería y dos zonas de apoyo y trabajo profesional. La previsión es que comience a funcionar a finales de año. Estos trabajos han supuesto una inversión de 1.164.741 euros, financiados con el Fondo Europeo Feder 2021-2027.

Actividad quirúrgica

Con base en la información que maneja el complejo, desde el jueves, 5 de febrero, se restableció la programación quirúrgica habitual. No obstante, la actividad en Urgencias continúa siendo elevada. Tanto es así, que entre las 8.00 horas del miércoles y las 8.00 de este jueves fueron atendidas 261 personas, solo una más que en las 24 horas previas.

Las cifras son aún mayores en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde en el transcurso del mismo período precisaron asistencia urgente 266 personas y 297, respectivamente. En el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en cambio, fueron atendidas 209 entre las 8.00 horas del miércoles y las 8.00 horas de la última jornada, frente a las 180 registradas en el balance anterior.

Por su parte, el área de Urgencias del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín mantiene un alto volumen de pacientes, con picos que alcanzan los 300 diarios. «A pesar de que tiene mejores instalaciones, el Negrín está sufriendo los mismos problemas que el Insular. De hecho, ha sido necesario ocupar las aulas de docencia para atender a los pacientes que se encuentran en observación», apostilla Ruymán Pérez.

Plan de contingencia

Desde el centro aseguraron este jueves que ya se ha activado el plan de contingencia, que contempla refuerzos en la plantilla de Urgencias con hasta cuatro o cinco enfermeros y auxiliares por día en cada turno. También ha aumentado la cifra de profesionales en los servicios de Neumología y Medicina Interna , pues son los que de forma habitual concentran un mayor volumen de pacientes. Asimismo, se contempla la reprogramación de cirugías, priorizando en todo momento las operaciones oncológicas y las urgentes. Según las mismas fuentes, de momento, no ha sido necesario recurrir a esta última medida.

Hay que recordar que el Negrín tiene previsto iniciar unos trabajos para ampliar el servicio de Urgencias, que crecerá hacia la zona de las antiguas aulas de docencia. Ahora bien, parte de ese espacio ya se ha habilitado para atender a los pacientes que se encuentran en observación.

El propósito es disponer de esta nueva área, que supondrá una inversión de 790.000 euros, antes de que concluya el año, coincidiendo con el aumento de la incidencia de los virus respiratorios. Gracias a estas obras, el centro contará con 552 metros cuadrados más, aumentando en 47 las plazas destinadas a los pacientes. Ahora mismo, hay 110 puestos de atención.