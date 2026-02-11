Las mujeres que sostienen la ciencia en Canarias: "Para poder soñar tenemos que ver a personas que se nos parezcan"

Seis expertas en diferentes áreas de conocimiento y divulgación explican los retos en materia de género que afronta la ciencia del presente y el futuro en Canarias. Uno de los puntos comunes sobre los que pivota su discurso es la brecha de género que persiste en la investigación: «Es como una carrera de fondo».

«La mayor parte de la investigación la hacemos en nuestro tiempo libre»

Paula Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) siempre tuvo clara su vocación: quería ser enfermera porque le apasiona cuidar, ofrecer acompañamiento y estar presente en los momentos en los que la salud se vuelve frágil. Desde que comenzó a ejercer la profesión en 1993, ha trabajado durante dos décadas en el ámbito hospitalario, en servicios como Medicina Interna, quirófano y el equipo de donantes y trasplantes. En 2013 pasó a Atención Primaria: «Ahí descubrí hasta qué punto se puede cuidar a la población desde que nace hasta que muere», afirma. Como enfermera de enlace en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, coordina un proyecto de investigación centrado en las personas cuidadoras de pacientes crónicos complejos. La profesional mantiene en firme que los cuidados siguen teniendo rostro de mujer. De hecho, la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres que se enfrentan a situaciones físicas y emocionales para las que no están preparadas. «Si la cuidadora se viene abajo y nadie la acompaña, el cuidado se rompe y el sistema no puede sostenerse», advierte. Por ello, considera esencial investigar en cuidados. «No basta con curar, también hay que cuidar a lo largo de todo el proceso, y eso incluye a la persona que acompaña», defiende. Desde su experiencia, señala además un problema estructural con el que ha tenido que lidiar: la falta de tiempo reconocido dentro de la jornada laboral para investigar. «La mayor parte de la investigación la hacemos en nuestro tiempo libre», lamenta.

«Me sorprende que haya que decirle a las chicas que pueden ser lo que quieran»

La doctora en Geología especializada en Vulcanología Nieves Sánchez es la actual directora del departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España. De manera concreta, la científica combina sus investigaciones respectivas a los riesgos geológicos asociados a volcanes y otros peligros con labores de patrimonio geológico, buscando en lugares de interés en Canarias para identificar su valor científico. En 2021, la geofísica realizó labores de asesoramiento a los políticos durante la erupción del volcán de La Palma. La científica afirma que la sociedad y, concretamente su campo del conocimiento, ha avanzado mucho en materia de igualdad: «Poco a poco va habiendo, más o menos, una cantidad pareja de hombres y mujeres, a pesar de que la geología ha sido siempre un campo muy masculinizado», comenta. Sin embargo, cuenta que, si bien no ha vivido ninguna situación personal, conoce muchas compañeras que «han tenido comentarios bastante desafortunados con compañeros hombres», aunque añade que «también estas mismas personas han trabajado junto a otros varones que han sido perfectos colegas de investigación».Sánchez ha sido invitada a distintos institutos para servir como ejemplo para las alumnas. En este respecto, afirma que le «sorprendía mucho que tuviera que ir a un instituto a decirle a las chicas que podían ser lo que quisieran ser», pues considera que debe ser algo que se asuma de forma natural, como en el caso de los chicos, sin necesidad de tener referentes femeninos concretos.

«Cuánto más estable es la posición, sigue imperando el número de hombres»

La doctora en Veterinaria Elena Carretón comparte sus labores docentes en la ULPGC con su puesto como investigadora en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, que le ha hecho alcanzar el puesto 2519 en el 'Ranking de mujeres investigadoras españolas y en España'. Considerada una referencia mundial en el estudio de la patología que produce el conocido como gusano del corazón en animales humanos, fue premiada en el año 2020 con el galardón Boehringer Ingelheim Animal Health por su extraordinaria labor respecto a esta enfermedad, la cuál la llevó a haber sido presidenta de la Sociedad Europea de Dirofiliarosis y Angiostrongilosis. Carretón expone que, a pesar de la mayoría femenina presente en los estudios de Veterinaria, a día de hoy, en las escalas más altas en labores docentes e investigadoras sigue contando con una mayoría masculina. «El porcentaje de personas que entran a trabajar en la universidad como profesores e investigadores no corresponde con el porcentaje que hay, ahora mismo en la sociedad, de profesionales veterinarios», denuncia la investigadora. «Cuánto más estable es la posición, sigue imperando el número de hombres frente a mujeres. La igualdad que tenemos que alcanzar va muy lenta», continúa Carretón. Aún así, anima a las generaciones venideras de mujeres que quieran dedicarse a la ciencia a no dejarse amedrentar por este sistema, y las invita a «seguir luchando por sus sueños» sin que nadie les haga sentir menos por, simplemente, cuestiones relacionadas con el género de la persona.

«Se puede ser madre, científica y referente de las niñas en las escuelas»

Las primeras preguntas científicas de Sarah Montesdeoca Esponda (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) no tenían forma de ecuación. Eran preguntas sencillas, las propias de una niña en la playa: buscar fauna marina en los charcos, observar cómo se forman las olas… Y esa curiosidad infantil es la que le acaba por dictar una trayectoria académica ligada al estudio del océano. Montesdeoca es licenciada en Ciencias del Mar. Poco después ingresa en un programa de doctorado en Oceanografía y se especializa en Química Analítica para abordar contaminantes marinos. Destacada como investigadora joven en 2019, actualmente integra el grupo de Análisis Químico Medioambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en la que mantiene una línea continuada sobre filtros ultravioleta, microcontaminantes y su presencia en la cadena trófica. Hace dos décadas, esos nuevos contaminantes no se medían ni se vigilaban. Ahora algunos aparecen en listas europeas y se prohíben en determinados territorios por su efecto sobre ecosistemas frágiles como la costa canaria. Sarah sigue su rastro en agua, sedimentos y organismos marinos y estudia cómo se transfieren a lo largo de la cadena trófica . «Lo más gratificante de mi trabajo es poder ser docente», explica. Su pasión fuera del laboratorio es acompañar vocaciones incipientes y desmontar estigmas que todavía pesan sobre las mujeres en la ciencia. «Animo a las chicas a que apuesten por lo que les gusta. Hoy tenemos las mismas oportunidades. Se puede ser madre, científica y referente de las niñas en las escuelas», sostiene.

«Podemos liderar en los laboratorios y proyectar edificios si nos lo creemos»

Había una vez una científica que aprendió a mirar el mar desde los despachos. Miriam Torres fue decana de la Facultad de Ciencias del Mar en la ULPGC hasta el 4 de mayo de 2025. Durante ese tiempo asumió que gobernar una facultad servía para cambiar inercias académicas. Impulsó la acreditación institucional de la facultad y abrió nuevas puertas académicas, como la implantación del Grado en Biotecnología. Ella misma recuerda esos años bajo las tres cuerdas de ordenar, coordinar y avanzar: «Estar en un cargo con responsabilidad significa avanzar y gestionar», subraya. En este cuento, la protagonista nunca abandonó la costa. Los veranos de su infancia fueron en La Restinga (El Hierro), en donde aprendió a interrogar los charquitos. Antes de llegar a ser decana, su investigación se orientó a la oceanografía química: estudió las entradas saharianas —la denominada como calima— y su papel en los ciclos biogeoquímicos de metales como el aluminio. Más tarde, en 2005, se incorpora al grupo de Análisis Químico Medioambiental, donde trabaja hoy para reducir el uso de disolventes orgánicos. Miriam habla de la llamada «tijera»: ese punto en que, pese a la formación y el esfuerzo, muchas mujeres se quedan atrás en la carrera académica. Esto lo identifica como un problema estructural de género —conciliación familiar, y a veces inseguridad contractual— y en otra parte es cultural: «En muchas ocasiones nosotras mismas nos ponemos límites», admite. «Podemos liderar y hacerlo también en los laboratorios; podemos proyectar puentes y edificios, si nos lo creemos».

«Para poder soñar tenemos que poder ver a personas que se nos parezcan»

Desde muy pequeña tuvo presente su amor por la física pues sabía que sería la disciplina que le permitiría a «entender el mundo». Eva Villaver es ahora subdirectora de uno de los centros de investigación más importantes del Archipiélago, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), pero no olvida su alma de investigadora. Observar el cosmos desde un telescopio es su gran pasión, pero considera indispensable ostentar un puesto de gestión en algún momento de la carrera científica pues «permite conocer el ecosistema por dentro». Villaver no tuvo «referentes»_como tal, pero sí mujeres que le inclinaron a perseguir su pasión. En el podio está su madre. «Siempre me dijo que podía hacer lo que quisiera», sentencia Villaver que indica: «eso es exactamente lo que necesitan las niñas, ver que hay mujeres en ciencia y que somos normales». Por esta razón, considera indispensable que existan referentes en la ciencia que puedan dejar a las más pequeñas «soñar» con su futuro. «Hay una parte de la población que aún no accede a carreras científicas por imposiciones culturales y sociales», destaca Villaver, que recalca que por ello, es necesario visibilizar a las mujeres en la ciencia para que existan referentes. «Lo más importante para soñar es ver que hay otras personas que es parecen a ti haciendo lo que te apasiona», insiste. La subdirectora del IAC, sin embargo, es clara: no existirá igualdad real hasta que no exista un mayor apoyo institucional a las mujeres. Un ntrabajo que pasa por visiblizar el problema, lanzar propuestas y, ante todo, admitir que el problema existe.