Llega a El Hierro con 144 migrantes el primer cayuco del mes de febrero
La embarcación fue localizada a 33 millas al sur de La Restinga por un avión de Salvamento Marítimo, que coordinó el rescate con sus salvamares Navia y Diphda
La Restinga (El Hierro)
Un cayuco con 144 migrantes a bordo, entre ellos nueve mujeres y dos niñas, llegó en la tarde de este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo y el 112 Canarias.
La embarcación, primera que llega en febrero a la isla, fue localizada por el avión Sasemar 103 a unas 33 millas al sur de La Restinga.
A su encuentro partieron las salvamares Navia y Diphda, que realizaron el rescate.
Los migrantes fueron atendidos en el puerto por efectivos de Atención Primaria y Cruz Roja y uno de ellos fue derivado al hospital insular.
