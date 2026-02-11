Llega a El Hierro con 144 migrantes el primer cayuco del mes de febrero

Un cayuco con 144 migrantes a bordo, entre ellos nueve mujeres y dos niñas, llegó en la tarde de este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo y el 112 Canarias.

La embarcación, primera que llega en febrero a la isla, fue localizada por el avión Sasemar 103 a unas 33 millas al sur de La Restinga.

A su encuentro partieron las salvamares Navia y Diphda, que realizaron el rescate.

Los migrantes fueron atendidos en el puerto por efectivos de Atención Primaria y Cruz Roja y uno de ellos fue derivado al hospital insular.