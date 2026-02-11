Asián: "No sabemos lo que hace el Gobierno central para defender a Canarias en Europa"

Canarias no sabe lo que hace el Gobierno central para defender en Bruselas su condición de región ultraperiférica (RUP) ante la preocupación que ha surgido por las directrices del marco financiero comunitario 2028-2034. La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE del Ejecutivo regional, Matilde Asián, ha mostrado su inquietud sobre lo que está haciendo el Gobierno central para defender la ultraperiferia de las Islas tras la reunión convocada por el Ministerio de Política Territorial de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en temas comunitarios. "Salimos de la reunión sin saber lo que piensa y cómo va a actuar el Gobierno de España para garantizar los derechos que tenemos todos los canarios, es decir, igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles y europeos vivan donde vivan”, añadió Asián.

La titular de Hacienda expresa que "nuestros colegas franceses y portugueses nos han trasladado que el Gobierno de España no tiene una política clara en defensa de Canarias como región ultraperiférica", por lo que le trasladó a los representantes del Gobierno central su preocupación porque el Ejecutivo regional no disponga de información de primera mano sobre las gestiones que se están realizando ante las instituciones europeas. “Hace unos días, en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, Francia y Portugal se posicionaron abiertamente en defensa de sus regiones ultraperiféricas, reiterando por escrito la importancia de tener en cuenta a las RUP en la elaboración y aplicación de la legislación de la UE. Esperamos que nuestro Gobierno actúe de igual forma con la única región ultraperiférica que tiene España y no se borre nuestra identidad como RUP”, advierte la consejera.

Cooperación

Sin embargo, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, destacó que “la cooperación a todos los niveles, desde lo local y regional, a lo nacional, es fundamental para construir la Europa reforzada, soberana y competitiva que España impulsa”. Por ello “España apoya decididamente un presupuesto europeo verdaderamente ambicioso, que defienda la Política de Cohesión, la PAC, el papel de las regiones y las especificidades de las regiones ultraperiféricas, en sintonía con la posición adoptada por las comunidades autónomas en Santiago de Compostela el pasado mes de octubre”, añadió Sampedro.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea recalca que la propuesta de la Comisión no garantiza, por sí misma, el mantenimiento del acervo RUP ni ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas se preserven de forma efectiva en el próximo período de programación. Para Matilde Asián, el nuevo enfoque no respeta el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE en su consideración de Canarias como región ultraperiférica.