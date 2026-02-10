Más sushi y menos potaje: las nuevas tendencias gastronómicas desplazan la comida tradicional canaria

Las tendencias gastronómicas de los canarios están cambiando. Actualmente, los isleños dejan en segundo plano la comida tradicional y muestran una clara preferencia por el sushi, la pasta, la pizza y la comida rápida. En cuanto a los postres, optan principalmente por café o repostería, mientras que entre las bebidas destacan las opciones sin alcohol y los smoothies. Así lo refleja el estudio Resultados de la Restauración en 2025, elaborado por Delec Tatech, que además subraya que Canarias mantiene un liderazgo destacado en el desempeño del sector de la restauración a nivel nacional.

La Comunidad Autónoma se consolidó el pasado año como la región con mejor comportamiento global del sector en España, manteniendo el liderazgo que ya ostentaba en 2024. En este contexto, el Archipiélago registra la ocupación media más alta del país y se sitúa de forma sostenida por encima de la media nacional, incluso en un escenario de contención del consumo. Un resultado que está estrechamente vinculado al fuerte peso del turismo, que garantiza una elevada afluencia de comensales a lo largo del año.

A nivel nacional, en comparación con 2024, la evolución del sector se ha mantenido estable. En términos de ocupación, se ha registrado una caída del 0,3%, lo que sugiere estabilidad en las ocasiones de consumo, aunque con un menor aprovechamiento de la capacidad total. En otros indicadores, se observan ligeros incrementos. El ticket medio aumentó un 2,5%. Una subida insuficiente para compensar la inflación del sector, situada en el 4,6%, lo que refleja una contención del gasto real. Asimismo, la satisfacción del cliente descendió un 1,1% a nivel nacional. Un escenario que responde principalmente al impacto de la subida de precios.

Las tendencias

Mientras las nuevas tendencias gastronómicas ganan protagonismo entre los canarios –y también entre el resto de los españoles–, productos como el pescado y los mariscos de mayor precio pierden relevancia, al igual que las tapas y formatos clásicos, así como el vino y la cerveza. Este cambio refleja, en gran medida, la lógica de la subida de precios. De hecho, si la satisfacción del cliente ha disminuido más de un 1% con respecto al año anterior es principalmente como consecuencia del encarecimiento de los productos.

En este contexto, el informe destaca que Canarias se posiciona entre los territorios donde mejor funcionan las nuevas tendencias gastronómicas, gracias a la combinación de una alta ocupación, la afluencia de turismo internacional, el predominio de formatos accesibles y un mayor consumo diurno. En cuanto a las tendencias emergentes, el pistacho gana cada vez más protagonismo a nivel nacional y se consolida como uno de los sabores estrella. Del mismo modo, las bebidas healthy continúan con una tendencia al alza, con especial protagonismo del matcha y los iced lattes.

El sector

En paralelo, el informe constata una mejora estructural del sector de la restauración en España, donde los cierres de establecimientos muestran una evolución claramente positiva, reduciéndose los cierres diarios de 37,5 en 2024 a 31,1 en 2025. En el caso de Canarias, el volumen de cierres se mantiene contenido en relación con el tamaño del mercado, lo que refuerza su estabilidad frente a otros grandes territorios.

En 2025, el consumo fuera del hogar se mantuvo estable en Canarias, aunque con una clara contención del gasto por parte de los consumidores. El ticket medio en el Archipiélago se sitúa entre los más elevados de España, en línea con otras regiones turísticas y del norte peninsular, pero su crecimiento se modera respecto a años anteriores. La evolución, lejos de ser aislada, refleja una mayor resistencia del consumidor a nuevas subidas de precios y apunta a que el margen para trasladar el incremento de costes al cliente comienza a ser cada vez más limitado, incluso en destinos turísticos.

En este sentido, el modelo canario se ve favorecido por una alta ocupación, la capacidad de mantener tickets elevados sin un deterioro significativo de la satisfacción del cliente y una menor presión en el cierre de establecimientos en comparación con los grandes mercados urbanos. Pero el informe advierte de riesgos a medio plazo, entre los que destacan la fuerte dependencia del turismo internacional, la sensibilidad ante una posible moderación de los flujos turísticos y la creciente presión de los costes laborales, que podrían condicionar el sector.