Salvamento Marítimo prestó auxilio a 22.890 personas en Canarias en 2025

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicados en Canarias (Las Palmas y Tenerife), que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 22.890 personas, lo que supone un 56% menos que el año anterior, en las 1.212 actuaciones marítimas atendidas. El mayor número de incidencias estuvo relacionado con la inmigración irregular, que supuso un 41% del total de emergencias. Se atendieron también 46 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.

Buques implicados y control de tráfico

En 2025, se vieron implicados en incidentes marítimos 205 embarcaciones de recreo, 95 buques mercantes y 19 pesqueros. El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Las Palmas controló 3.448 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico de Canarias oriental, mientras que el CCS en Tenerife realizó el control de 3.558 buques en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Canarias occidental. Respecto al tráfico marítimo a la entrada y salida de los puertos, en Las Palmas se controlaron 21.982 buques y en Tenerife 16.625.

Inmigración irregular en Canarias

En este sentido, se ha coordinado la búsqueda de 328 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 8.674 personas (un 55% menos respecto al año anterior) en aguas de responsabilidad de búsqueda y salvamento en esta zona. Además, se coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025.

A ello se suma la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y el rescate de 13.952 personas (un 42% menos respecto al año anterior). En 2025, se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros.

Por otra parte, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques. Por otro lado, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas.

Durante el año 2025, Salvamento Marítimo ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millones de km2 de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. También se atendieron 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino