RTVC ajusta su programación matinal por la escasez de medios

El administrador general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), César Toledo, explicó ayer en el Parlamento que la reducción en cuarenta minutos diarios del espacio informativo ‘Buenos días Canarias’, denunciada por la diputada del PSOE Nira Fierro, obedece a la falta de recursos.

Fierro denunció en la comisión de control de RTVC del Parlamento de Canarias que la nueva dirección ha reducido el tiempo dedicado a los informativos en favor de los programas de infoentretenimiento, ante lo cual el administrador único objetó que solo ha ocurrido en ‘Buenos días Canarias’ y que a la vez se han incrementado los avances informativos. «Estamos altamente preocupados» por esa reducción de tiempo para los espacios informativos, dijo la diputada del PSOE, quien calculó que ‘Buenos días Canarias’ emite veinte horas menos al mes de programación y los informativos nocturnos cuentan con diez minutos menos. «Necesitamos una sociedad que esté informada, formada, inquieta y crítica», subrayó Nira Fierro.

El administrador general explicó que la reducción de tiempos de informativos ha sido solamente en ‘Buenos días Canarias’, donde se han recortado 40 minutos de emisión a petición del equipo directivo del programa. Esa reducción se explica por «la incapacidad de cubrir toda la programación matinal informativa con los recursos disponibles», dijo César Toledo, quien añadió que se está intentando «recomponer y redistribuir recursos». Asimismo subrayó que, en todo caso, se han incrementado los cortes de programación y los avances informativos, que implican un gran despliegue de medios para informar sobre incidencias recientes, como los acontecimientos en Venezuela. En cuanto a los programas de infoentretenimiento (‘Ponte al día’, ‘Hay que verlo’ y ‘Una hora menos’), señaló que responden a criterios de servicio público, criterio periodístico, interés social y competitividad propia del entorno audiovisual. El infoentretenimiento acerca la actualidad a públicos que no consumen informativos tradicionales y presenta contenidos útiles desde un enfoque ameno y riguroso, ahondó Toledo.

Propósitos

El administrador general se refirió, además, durante su presencia en la comisión parlamentaria a las audiencias de RTVC, que crecieron en 2025 hasta el 6,2% y hasta el 7,2% en enero de 2026, «el mejor enero de los últimos doce años, con un incremento interanual del 36%». En particular, los servicios informativos consiguieron una cuota media del 12%, con picos del 21% en algunos días, destacó el máximo responsable del ente público autonómico.

Entre sus propósitos al frente del ente público, César Toledo citó los de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, mejorar la organización, la estructura y las herramientas tecnológicas, ordenar las categorías profesionales, mejorar la cobertura de vacantes y promoción interna, regular jornadas, turnos, permisos y descansos y avanzar hacia una estructura salarial más transparente y coherente.

En cuanto al proyecto de ley de ordenación del sector público de Comunicación Audiovisual de Canarias, en trámite parlamentario, y por el que le preguntó la diputada de Vox Paula Jover, el administrador general de RTVC apuntó que podría reforzar la independencia editorial y funcional del ente como servicio público. También consideró que delimita más claramente las funciones de los órganos de gobierno y control de RTVC y que incorpora más criterios de profesionalidad para los equipos directivos, amén de más exigencias de transparencia. Además, refuerza los mecanismos de control externo.

Noticias relacionadas

En cuanto al recorte de la duración del programa ‘Buenos días Canarias’, el comité intercentros de RTVC informó ayer de que lo rechaza y exigió su restitución, al considerar que se trata de una «decisión unilateral que merma el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad». El órgano recordó ayer que, desde el momento en que se produjo este recorte, trasladó al administrador general su preocupación por una decisión que entienden que «no» se consensuado con la plantilla y que este aseguró que el tiempo eliminado, 20 horas semanales, sería recuperado a corto plazo. Sin embargo, entienden en el comité intercentros que este supuesto compromiso se ha incumplido y exigen recuperar el tiempo recortado.