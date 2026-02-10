Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'

Tenerife se llena de marineros del siglo XVII gracias a la última gran producción que, literalmente, ha arribado a las costas de la Isla. En este caso, estos días se recrean diferentes escenarios de La isla del tesoro, puesto que se trata de una producción británica que adaptará, en formato serie, la historia escrita por Robert Louis Stevenson y publicada en 1883. Además de convertir diferentes enclaves en ciudades propias del Londres de finales de siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, un impresionante barco ha viajado por las zonas costeras de la capital chicharrera y aparece estos días amarrado en el muelle de Añaza para realizar diferentes tomas, en las que también se ha visto a numerosos actores ataviados con trajes típicos de marineros de aquella época.

No obstante, la magia del cine vuelve una vez más a jugar con la mente del público, ya que el barco –la famosa la goleta La Hispaniola– que estos días acapara todas las miradas no es más que un decorado y la producción no rodará en alta mar. Los trabajos en la Isla dieron comienzo el pasado mes de enero y la grabación se prolongará hasta abril en diferentes espacios que se transformarán en diferentes escenarios de la historia.

Largo rodaje

Aunque todavía no hay demasiados datos sobre esta producción británica, se sabe que se trata de una serie que se rodará durante las próximas semanas en diferentes enclaves de la Isla y que el equipo, tanto artístico como técnico mezcla talento local con profesionales extranjeros. Sin fecha aún de estreno, la serie podrá verse a través de plataformas de streaming a lo largo del próximo año.

Hace unas semanas, esta adaptación de La isla del tesoro llegó a La Orotava, donde una de las características calles empedradas del casco histórico se convirtió en un mercado de época, en el que el bullicio y la suciedad transformaron el ambiente en una estampa de las que se relatan en el libro de Stevenson. Mientras que en ese momento se pudo ver a hombres y mujeres desempeñando los papales de extras, estos días la acción se ha trasladado a Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, donde actúan únicamente hombres.

El motín

Así, esta semana se están desarrollando previsiblemente las escenas que tienen lugar a bordo de la goleta La Hispaniola en el viaje que se inicia para encontrar el tesoro. Durante este trayecto, el protagonista Jim Hawkins descubre que gran parte de la tripulación está formada por piratas amotinados que, como él, buscan el tesoro a toda costa. Es a partir de ese momento que la aventura se convierte en una peligrosa lucha por la supervivencia en la isla desierta.

De este modo, esta serie se viene a sumar a la larga lista de producciones para cine y televisión que han adaptado el clásico de Stevenson. Aunque puede que una de las versiones más recordadas sea Los Teleñecos en la isla del tesoro, la primera que se rodó data de 1934 y la firmó Victor Fleming (Lo que el viento se llevó, El mago de Oz). Una de las últimas adaptaciones, en 2012, estuvo protagonizada por Donald Sutherland y Elijah Wood.