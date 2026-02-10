El presidente Clavijo acusa a Moncloa de usar la financiación autonómica como "arma o globo sonda electoral"
El jefe del Ejecutivo vaticina que el nuevo sistema ideado por Montero para satisfacer a ERC no se aprobara en esta legislatura
No solo el ‘decreto Canarias’ distancia al Gobierno que preside Fernando Clavijo del PSOE que lidera el ministro Ángel Víctor Torres. El sistema de financiación pactado por Moncloa con ERC es otro motivo de fricción y este martes quedó, de nuevo, puesto de manifiesto, cuando el jefe del Ejecutivo canario lamentó que los socialistas usaran el nuevo modelo de financiación autonómica como "arma electoral" o "globo sonda" para tratar de influir en las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el 8 de febrero: "Tuvieron escaso éxito visto el resultado".
"Lo grave de esta situación es que con los recursos de todos los españoles, también de los canarios, están frivolizando y utilizando como arma electoral esos globos sonda para tratar de, con escaso éxito visto el resultado, influir en las elecciones autonómicas", insistió ante una pregunta directa del presidente del Grupo Popular, José Manuel García Casañas.
El presidente también afeó que se desconozca el articulado o los criterios de la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque dijo que el hecho de que "no exista ningún papel nos da un poco de consuelo".
Rechazada por todos, salvo Cataluña
"Ese es el único consuelo, porque esperamos que, si se llega a debatir, tendría que ser con seriedad y rigurosidad, y no creo que al final se apruebe en esta legislatura", insistió.
Por su parte, García Casañas recordó que la propuesta unilateral anunciada por Montero "es rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, y no la apoyan ni las gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha".
El diputado conservador insistió en que lo que Canarias necesita y pide es "una financiación justa, estructural y estable".
"Nos parece vergonzoso que el sistema de financiación autonómica sólo se pacte con una fuerza política y que no se haga con el conjunto de la sociedad española", lamentó, no sin antes considerar "deleznable" que el ministro Torres "no apriete y presione" al presidente Pedro Sánchez con este asunto "como sí lo hacía con funcionarios aquí en Canarias para que Koldo y Aldama tuviesen sus contratos y cobraran sus facturas" por la venta de mascarillas durante la pandemia.
Contradicción socialista
El PP no fue el único que se refirió al modelo de financiación durante el debate, ya que Raúl Acosta (AHI) puso de relieve la "contradicción" de los socialistas canarios a la hora de defender la financiación pactada con ERC y oponerse al ‘decreto Canarias’.
"¿Por qué es más importante plegarse a la hoja de ruta que tiene el presidente Sánchez con el País Vasco o Cataluña que bregarse en defender los intereses que tiene nuestra gente?", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
- ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
- “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
- Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela