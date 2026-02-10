Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente Clavijo acusa a Moncloa de usar la financiación autonómica como "arma o globo sonda electoral"

El jefe del Ejecutivo vaticina que el nuevo sistema ideado por Montero para satisfacer a ERC no se aprobara en esta legislatura

El presidente Fernando Clavijo interviene en el Parlamento mientras lo escucha el vicepresidente Manuel Domínguez.

El presidente Fernando Clavijo interviene en el Parlamento mientras lo escucha el vicepresidente Manuel Domínguez. / Andrés Gutiérrez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

No solo el ‘decreto Canarias’ distancia al Gobierno que preside Fernando Clavijo del PSOE que lidera el ministro Ángel Víctor Torres. El sistema de financiación pactado por Moncloa con ERC es otro motivo de fricción y este martes quedó, de nuevo, puesto de manifiesto, cuando el jefe del Ejecutivo canario lamentó que los socialistas usaran el nuevo modelo de financiación autonómica como "arma electoral" o "globo sonda" para tratar de influir en las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el 8 de febrero: "Tuvieron escaso éxito visto el resultado".

"Lo grave de esta situación es que con los recursos de todos los españoles, también de los canarios, están frivolizando y utilizando como arma electoral esos globos sonda para tratar de, con escaso éxito visto el resultado, influir en las elecciones autonómicas", insistió ante una pregunta directa del presidente del Grupo Popular, José Manuel García Casañas.

El presidente también afeó que se desconozca el articulado o los criterios de la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque dijo que el hecho de que "no exista ningún papel nos da un poco de consuelo".

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, interviene en el Parlamento.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, interviene en el Parlamento. / Álex Rosa

Rechazada por todos, salvo Cataluña

"Ese es el único consuelo, porque esperamos que, si se llega a debatir, tendría que ser con seriedad y rigurosidad, y no creo que al final se apruebe en esta legislatura", insistió.

Por su parte, García Casañas recordó que la propuesta unilateral anunciada por Montero "es rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, y no la apoyan ni las gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha".

El diputado conservador insistió en que lo que Canarias necesita y pide es "una financiación justa, estructural y estable".

"Nos parece vergonzoso que el sistema de financiación autonómica sólo se pacte con una fuerza política y que no se haga con el conjunto de la sociedad española", lamentó, no sin antes considerar "deleznable" que el ministro Torres "no apriete y presione" al presidente Pedro Sánchez con este asunto "como sí lo hacía con funcionarios aquí en Canarias para que Koldo y Aldama tuviesen sus contratos y cobraran sus facturas" por la venta de mascarillas durante la pandemia.

Raúl Acosta, diputado de AHI en el Grupo Mixto.

Raúl Acosta, diputado de AHI en el Grupo Mixto. / Andrés Gutiérrez

Contradicción socialista

El PP no fue el único que se refirió al modelo de financiación durante el debate, ya que Raúl Acosta (AHI) puso de relieve la "contradicción" de los socialistas canarios a la hora de defender la financiación pactada con ERC y oponerse al ‘decreto Canarias’.

"¿Por qué es más importante plegarse a la hoja de ruta que tiene el presidente Sánchez con el País Vasco o Cataluña que bregarse en defender los intereses que tiene nuestra gente?", concluyó.

TEMAS

