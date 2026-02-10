Papagayo Tenerife aspira a entrar en la lista de los mejores clubes del mundo que elabora DJ Mag

DJ Mag busca los mejores clubes del mundo y para ello acaba de iniciar una votación para realizar la lista de los cien más destacados del planeta. La prestigiosa publicación británica pretende así dar forma a un mapa en el que quede reflejada la vanguardia de la industria musical electrónica. Y, en esta edición, la lista podría tener acento canario ya que Papagayo Tenerife ha formalizado su candidatura con el objetivo de reivindicar el valor cultural de salir a estos espacios para disfrutar de la música y la compañía en un ambiente distendido en el Archipiélago. Asimismo, con esta iniciativa, Papagayo Tenerife busca consolidar a Canarias como un referente de calidad dentro del circuito internacional.

La votación se encuentra abierta a nivel mundial hasta el próximo 18 de marzo y se puede hacer a través de internet eligiendo varias salas. La dirección de este club del sur de Tenerife, el único de Canarias que aspira a entrar en esta lista, recuerda que esta votación representa una oportunidad única para que el tejido cultural de las Islas demuestre su fuerza y su capacidad de influencia en el panorama global.

Más de una década

Papagayo Tenerife abrió sus puertas hace ya más de 13 años y, desde ese momento, se ha convertido en un punto de encuentro local, así como en una institución musical bañada por el Atlántico. Buena muestra de ello es que a lo largo de esta última década han pasado por su cabina figuras fundamentales del género como Jamie Jones o Solomun, quienes han sabido integrar los sonidos globales con la identidad isleña.

Más allá del espaldarazo comercial que podría suponer entrar a formar parte de la lista de los cien mejores clubes del mundo, este reconocimiento sería un reflejo de la apuesta por géneros como el house, el tech-house y el emergente afro-house, ya que este espacio fomenta una escucha activa y crítica por parte del público, que tiene acceso a la vanguardia sonora. No obstante, Papagayo Tenerife también dinamiza el talento regional puesto que el club actúa como plataforma para artistas y DJ residentes y, así el talento canario dialoga con la escena internacional.

Destino cultural

La posibilidad de entrar en la lista de los cien mejores clubes del mundo será un reclamo para este espacio, pero también para Tenerife, que revalidaría de este modo su título como destino turístico y cultural, puesto que se desvela capaz de exportar tendencias y atraer a un perfil de visitante interesado en las artes sonoras contemporáneas. «Papagayo es un ente vivo que entiende el club como un espacio de cultura y vanguardia social», señalan desde la dirección creativa del club. «Nuestra presencia en la lista de DJ Mag no es una meta individual, sino el reconocimiento a una comunidad de artistas y público que ha hecho de Canarias un lugar imprescindible para entender la electrónica actual», concluyen.