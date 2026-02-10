GRUPO ARI inaugura en El Sebadal su nuevo centro de postventa

GRUPO ARI inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones dedicadas a la postventa, un nuevo taller en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, 21, en el polígono industrial de El Sebadal. Se trata de una infraestructura de nueva generación, diseñada bajo criterios de innovación, calidad y eficiencia.

Con más de 16.000 metros cuadrados, el nuevo centro concentra en un único espacio todos los servicios necesarios para el mantenimiento y la reparación del vehículo bajo los estándares de eficiencia y calidad.

Con esta apertura, el Grupo refuerza su apuesta por un servicio postventa orientado tanto a clientes particulares como a empresas, flotas, entidades e instituciones, que requieren soluciones eficientes, fiables y especializadas para las distintas marcas que representa en Canarias.

Un taller especializado por marca

El centro presta servicio postventa a gran parte de las marcas representadas por el GRUPO ARI: Renault, Dacia, Nissan, Kía y en el corto plazo, Mazda, tanto en el área de mecánica como en el de carrocería.

Las instalaciones han sido diseñadas para que cada vehículo reciba una atención acorde a sus características técnicas y a los requerimientos específicos de cada marca, reforzando un modelo de taller especializado que conoce el vehículo y cuida su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Infraestructura y eficiencia operativa

Las instalaciones se distribuyen en varias plantas que concentran en un mismo espacio:

• Mecánica general y especializada

• Carrocería multimarca

• Servicio rápido

• Gestión de repuestos

• Tecnología avanzada de diagnóstico

Este modelo operativo permite optimizar procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia del cliente, alineándose con los estándares actuales del sector de la automoción.

Ubicación estratégica y visión de futuro

La ubicación en El Sebadal, una de las principales zonas industriales de la isla, mejora la accesibilidad y la capacidad de respuesta del GRUPO ante la creciente demanda de servicios de postventa y mantenimiento en Canarias, reforzando su implantación territorial y su visión de crecimiento sostenible.

Compromiso con el empleo y la formación

El nuevo taller supone un impulso al empleo especializado y a la formación continua, reforzando el compromiso laboral de GRUPO ARI y su capacidad para generar estructuras de servicio sólidas y estables en Canarias.

La apertura forma parte de una estrategia de crecimiento basada en la especialización técnica, la eficiencia operativa y la mejora continua del servicio al cliente.

Compromiso con la sostenibilidad

GRUPO ARI ha concebido este nuevo centro bajo criterios de responsabilidad medioambiental, incorporando procesos orientados a la gestión eficiente de los recursos, la optimización energética y el tratamiento adecuado de los residuos propios de la actividad del taller.

Un modelo de taller moderno y alineado con los estándares medioambientales actuales del sector.

Declaraciones

El acto de inauguración fue abierto por la CEO de GRUPO ARI, Timanfaya Rodríguez, quien destacó la importancia de esta inversión como muestra de la continuidad y el compromiso tras más de 30 años en este sector.

A continuación, intervino Fernando González, Director General de GRUPO ARI quien señaló que este nuevo taller “permite concentrar en un único espacio todos los servicios necesarios para ofrecer un servicio postventa más eficiente, especializado y adaptado a las necesidades actuales del cliente” e hizo hincapié en “lo estratégico de esta inversión parea el grupo”.

Por su parte, Felipe Afonso El Jaber, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, destacó que esta nueva infraestructura de Grupo Ari “representa una inversión estratégica para el fortalecimiento del tejido industrial de Canarias, la modernización del sector de la automoción y la generación de empleo cualificado, alineada con un modelo de crecimiento competitivo, innovador y sostenible”, poniendo en valor el impulso al desarrollo industrial y la competitividad del sector de la automoción en Canarias.

Sobre Grupo Ari

GRUPO ARI es un grupo empresarial de capital cien por cien canario, con presencia en diversos sectores entre los que destacan, además de la automoción, el sector sociosanitario y el sector logístico y de servicios. Actualmente representa marcas propias como Renault, Dacia, Kia, Nissan, Isuzu y Mazda; además de otras en colaboración con Grupo Astara, como BYD o Mitsubishi.