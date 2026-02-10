Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeArtistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de TenerifeTerremotos en Las Cañadas del TeideViolación anciana en AronaArquitectura canaria premiadaCatalina Ramos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
  2. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  3. Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
  4. ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
  5. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  6. Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
  7. Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela
  8. El Tribunal Constitucional avala la tesis de los cabildos de zafarse del tope salarial estatal

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está en Tenerife

El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está en Tenerife

Casi 10.000 adolescentes de Canarias están ‘engachados’ a los juegos de azar

Casi 10.000 adolescentes de Canarias están ‘engachados’ a los juegos de azar

Pantallas y redes sociales, los monstruos digitales de la falta de autoestima y empatía

Pantallas y redes sociales, los monstruos digitales de la falta de autoestima y empatía

RTVC ajusta su programación matinal por la escasez de medios

RTVC ajusta su programación matinal por la escasez de medios

Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

Los cabildos aceptan que su limite salarial lo fije una ley autonómica

Los cabildos aceptan que su limite salarial lo fije una ley autonómica

El presidente Clavijo avisa: "No aprobar el ‘decreto Canarias’ castiga a los más vulnerables"

El presidente Clavijo avisa: "No aprobar el ‘decreto Canarias’ castiga a los más vulnerables"
Tracking Pixel Contents