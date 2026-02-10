Delgado achaca a años de retraso y a una red "insuficiente” los 2.200 fallecidos en la lista de espera de Dependencia en Canarias

La Consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, señaló ayer los motivos que han desencadenado que, en Canarias, más de 2.200 personas fallecieran en 2025 sin que se resolviese su expediente en Dependencia: “Años de retrasos acumulados y una red insuficiente para convertir las resoluciones en servicios”. A su parecer, estas dos cuestiones, sumadas a que se trata de una población muy frágil y de edad avanzada, explicarían que 1.033 isleños murieran en la lista de espera, sin que su solicitud hubiera sido valorada, y que otros 1.111 lo hicieran con el grado reconocido, pero sin prestación asignada.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento canario, la responsable del área habló de “avances históricos” en la resolución de estos trámites y en la reducción del tiempo de espera, mientras que la oposición la acusó de “estafar” a las personas dependientes que, según denunciaron, no pueden ejercer los derechos que tienen reconocidos.

Tras mencionar la cifra de fallecidos, la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, subrayó que la gestión del actual gobierno está “muy lejos” de ser un éxito. “Parece usted la mujer de las mil excusas, cuando no le gusta la realidad, la pinta, la maquilla y la transforma; lo cierto es que en Dependencia no da ni una”, apuntó. Así, añadió que “sacar expedientes de una lista para meterlos en otra es hacer trampa”.

Más de un año de espera

Por su parte, Delgado sostuvo que, si hay un dato que desmonta por completo el relato del “deterioro”, es el tiempo medio de espera. Al respecto, argumentó que los 782 días de demora que encontraron al inicio de legislatura -en julio de 2023-, se han reducido casi a la mitad (47%), hasta los actuales 411. Pese a que se trata de un avance, la ley establece un plazo máximo de seis meses -unos 180 días- y, en estos momentos, la espera se sitúa en algo más de 13 meses.

Desde julio de 2023, mes en el que arrancó la legislatura vigente, el número de personas con derecho reconocido ha pasado de 44.506 a 69.703, lo que supone un incremento del 56,6% en apenas 30 meses, según los datos ofrecidos por la consejera. A su vez, este crecimiento se ha producido a un ritmo medio de 840 incorporaciones mensuales, tres veces superior al registrado durante la legislatura anterior, en la que se incorporaron 13.056 personas en 48 meses, lo que supone una media de 272 personas al mes.

Dos versiones

La responsable de Bienestar Social resaltó que el acelerón en la resolución de expedientes se había producido por la combinación de varios factores: "Más servicios, más financiación, más recursos, más acreditación de servicios y más personal". Sin embargo, Elena Máñez (Psoe) advirtió que "de las 30.000 prestaciones concedidas solo 9.000 son efectivas". Además, aseguró, se está incrementando "de forma exponencial" el número de isleños que no pueden ejercer su Programa Individual de Atención (PIA) a pesar de tenerlo aprobado. "El 26% de las personas con PIA está esperando, están estafando a esas 17.000 personas que pensaban que por tener el derecho reconocido iban a recibir una atención", criticó.