Canarias refuerza la coordinación con cabildos y Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha explicado hoy, durante la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre en Canarias, que el Ejecutivo ha reforzado la coordinación institucional con los cabildos insulares y el Ministerio de Transportes con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos estatales destinados a la gratuidad del transporte público y mejorar la planificación de la financiación prevista para los ejercicios 2025 y 2026.

Fernández ha destacado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas mensuales para abordar las singularidades del sistema de transporte en Canarias, lo que permitirá anticipar los trámites administrativos necesarios y mejorar la previsión de los pagos correspondientes a la gratuidad del transporte. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya con los cabildos para adelantar la documentación requerida y acelerar tanto la justificación de los 32 millones de euros que corresponden al 2025 como la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, la directora general ha anunciado la creación de una mesa técnica específica con los cabildos insulares destinada a coordinar los aspectos jurídicos, económicos y administrativos vinculados a la financiación del sistema, "evitando demoras asociadas a la periodicidad de las convocatorias formales de la mesa interadministrativa".

Impulso al título único

Durante la reunión también se abordaron los avances en la implantación del título único del transporte público, una herramienta que permitirá que el bono residente canario, con independencia de la isla de emisión, sea válido en todo el archipiélago. Para ello, "el Gobierno de Canarias pondrá en marcha este año un prototipo tecnológico financiado con una inversión de 1.103.000 euros transferidos a los cabildos en diciembre, que facilitará el desarrollo del sistema de compensaciones entre administraciones necesario para su implantación definitiva".

Avances en la regulación del taxi

En el marco de la Mesa del Taxi celebrada durante la jornada, la Dirección General ha avanzado en el desarrollo de la tarifa única canaria y en la posible implantación de proyectos piloto de tarifa plana entre áreas metropolitanas y aeropuertos. "La Administración y el sector han intercambiado ya documentos de trabajo y la negociación se centrará en acordar la valoración económica de estas herramientas con el objetivo de iniciar su aplicación progresiva a lo largo de este año", ha concluido Fernández.