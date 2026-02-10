Canarias acusa al presidente de Aena de primar los intereses de los accionistas privados

El consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, elevó este martes en el Parlamento el tono contra el presidente de Aena, Maurici Lucena, y por elevación contra el Ministerio que dirige Óscar Puente por entender que tanto por acción, en el primer caso, como por omisión en el segundo caso, favorecen los intereses privados frente al interés general.

"Lucena habla más en nombre del 49% de los accionistas privados que componen el consejo de administración del ente aeroportuario, a los que defiende, pero no nos olvidemos que el que al final quien decide lo que se debe hacer es el Ministerio de Transportes, que representa el 51% de la empresa, en manos públicas", aseguró el consejero.

Así de duro se mostró para referirse a las declaraciones de Lucena respecto a que la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago –una propuesta que también se incluye en el ‘decreto Canarias’– es «nula de pleno derecho». «El interés general que se presupone que debe defender no se le ve en ninguna de sus declaraciones», se quejó Rodríguez, que también afeó que el presidente de Aena "haga anuncios y declaraciones en medios y entrevistas y no en foros oficiales de coordinación" con las administraciones autonómicas.

Estatuto de Autonomía

Tanto Rodríguez como el diputado nacionalista Jonathan Fumero, defendieron que se aplique el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge que el Archipiélago pueda participar en las decisiones de infraestructuras estratégicas como los aeropuertos.

"El Estatuto no puede ser nulo de pleno derecho. Ningún presidente de un consejo de administración está por encima de la soberanía popular", dijo Fumero antes de insistir en que los aeropuertos canarios son rentables y por ese motivo no deberían aplicarse las subidas de tasas unilaterales decretadas por Lucena con el silencio cómplice del ministro Puente.

"No pedimos un asiento en el consejo de administración como otras comunidades autónomas, sino que se cumplan los derechos de los canarios recogidos en nuestra máxima norma legal", remachó el consejero que, además, y ante una comparecencia solicitada por Raúl Acosta (AHI), insistió en la necesidad de "ejercer el autogobierno" en la red de aeropuertos de las islas y participar en la planificación, programación y gestión.

Esenciales

Los aeropuertos canarios son "absolutamente esenciales" y además forman "una red rentable", pero las inversiones en los últimos cinco años fueron insuficientes: solo 300 millones.

Por ello, y a pesar de considerar positiva la inversión prevista de 1.000 millones de euros en los aeropuertos de las islas entre 2027 y 2031, recordó que lo que defiende el Gobierno regional es instaurar un modelo público de cogestión aeroportuaria en el que e incluya el control aéreo privatizado en algunas instalaciones.

"No se trata solo de reclamar inversión, debemos ejercer el autogobierno y nuestro modelo permitiría que todas las decisiones sobre la red aeroportuaria consideren los intereses públicos de Canarias, garantizando conectividad, cohesión social, cohesión territorial y protección de nuestros sectores económicos estratégicos", insistió.

De esa manera se acabaría, según Rodríguez, con el hecho de que Canarias no ejerce "una participación real ni efectiva" en la red de aeropuertos para lo cual las Cortes deben aprobar el ‘decreto Canarias’ que desarrolle el Estatuto de Autonomía.