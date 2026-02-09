Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

Venezuela ha puesto en libertad a Catalina Ramos y José Luis Machín, dos presos políticos de origen canario detenidos en el marco de la represión contra la oposición. La excarcelación de Ramos, ciudadana de doble nacionalidad hispanovenezolana y dirigente del partido opositor Vente Venezuela, fue confirmada este domingo por el Gobierno de Canarias, que informó además de que ya ha mantenido una conversación con la afectada. En la actualidad, Ramos se encuentra acompañada por el cónsul de España en Caracas.

De origen canario, bióloga de profesión y madre de tres hijos, Ramos fue detenida el 26 de mayo de 2025 y permaneció ocho meses recluida en el centro penitenciario El Helicoide, conocido por albergar a numerosos presos políticos. Dentro de Vente Venezuela —formación liderada por María Corina Machado y Edmundo González— ocupaba el cargo de coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas.

Durante su detención, diversas organizaciones opositoras denunciaron que Ramos fue víctima de una campaña de represión política por parte del Gobierno venezolano, en un contexto de creciente persecución contra voces críticas. Tras conocerse su liberación, Vente Venezuela celebró la noticia a través de sus redes sociales, destacando su trayectoria y expresando alivio por su salida de prisión.

Por su parte, José Luis Machín Machín, canario y exalcalde del municipio de Barinas, fue detenido el 30 de agosto junto a cuatro compañeros del partido Primero Justicia a su regreso de unas actividades comunitarias. Tras varios meses en reclusión, Machín fue liberado el pasado 2 de febrero. Según informaciones facilitadas en su momento por familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, Machín y tres de sus compañeros —los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio, y el dirigente juvenil Júnior Rivas— fueron trasladados en septiembre al Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.

Primero Justicia es una formación política venezolana surgida como asociación civil en 1992 y constituida formalmente como partido en el año 2000. Se identifica ideológicamente como una organización de centroderecha y forma parte de la oposición al gobierno chavista, con un discurso centrado en las reformas legales, el fortalecimiento del Estado de derecho y la libertad económica.

El partido celebró la liberación de Machín a través de sus redes sociales, donde difundió un mensaje acompañado de imágenes de su recibimiento en Barinas. “Así fue el recibimiento de nuestro líder en Barinas y exalcalde, José Luis Machín, luego de meses injustamente detenido, por acompañar a las comunidades y el deseo de libertad de los venezolanos”, señaló la formación, que añadió: “Todos deben volver a casa para reencontrarse con sus familiares y amigos. Libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares”.

En cuanto a su perfil académico y trayectoria, Machín es sociólogo egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) y acumula más de 35 años de actividad política y social en la ciudad de Barinas. Además de alcalde, fue concejal y locutor de radio, donde condujo el programa Dialogando con los vecinos. Durante su detención, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela denunció en reiteradas ocasiones su desaparición forzada y exigió medidas urgentes para garantizar su integridad física y sus derechos fundamentales.