Torres destaca los acuerdos con la patronal frente a los encontronazos por el salario mínimo

“La mayoría de los asuntos que el Gobierno de España ha llevado a la mesa tripartita donde está también la patronal han salido por unanimidad”. De este modo se ha expresado este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras mantener una reunión con la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

En el encuentro, el también secretario general de los socialistas canarios ha expuesto las líneas maestras del nuevo sistema de financiación que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo central. Un asunto que está pendiente de una negociación previa a la aprobación, posibilidad esta última que a día de hoy parece muy lejana por la oposición del Partido Popular (PP), que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas.

Quiebra

En los últimos años han sido varias las ocasiones en las que las organizaciones empresariales han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de quebrar el diálogo social a cuenta de los incrementos del salario mínimo interprofesional o el recorte de la jornada laboral, entre otros asuntos. La destinataria de buena parte de las críticas al respecto ha sido la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

“Acepto cualquier propuesta, incluso cualquier crítica, pero me quedo con que han sido más los acuerdos que los disensos con la patronal”, ha afirma Ángel Víctor Torres. Más en concreto, sobre el desarrollo de la reunión con los principales dirigentes de la CCE, el ministro ha afirmado que le “han escuchado” y ha colocado este clima de entendimiento dentro del contexto de “una relación fluida” encaminada a mejorar la vida de los isleños.

"Tendiendo la mano"

“Eso lo vamos a seguir haciendo, tendiendo la mano, lo cual no significa que siempre estemos de acuerdo”, ha matizado Torres. Una posición de partida que puede incluir también la propuesta de renovación del sistema de financiación en la que se ha embarcado el Gobierno de España como parte de su compromiso con Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

“Hemos podido hablar de forma fluida, de forma directa, y tengo que agradecer al ministro esa predisposición”, ha asegurado por su parte el presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega. La intención de los empresarios es “mantener el nivel máximo de financiación”, si bien ha reconocido que el sistema es “complejo” y está sujeto a “negociación”.