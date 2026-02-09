Los ingenieros critican que las comunidades autónomas los releguen y den todo el trabajo a la empresa pública Ineco
Las patronales de la ingeniería creen que la decisión del Ejecutivo canario de entrar en el capital de la empresa pública puede vulnerar la libre competencia
La Provincia / DLP
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES) han mostrado su rechazo y oposición a que las comunidades autónomas entren en el capital y en el consejo de administración de la ingeniería pública Ineco, que pasaría a prestar sus servicios como medio propio de los gobiernos autónomos.
Las dos patronales mayoritarias del sector de la ingeniería privada en España vienen denunciando desde hace tiempo "una situación de uso abusivo de contratación con Ineco por parte de las administraciones públicas", que creen que supone incumplir la legislación, con la adjudicación 'a dedo', sin concurso público de contratos, con las consecuencias negativas que consideran que eso comporta para el interés general y la libre competencia.
"Esta situación se puede agravar si, como ya ha aprobado el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas entran en el capital de Ineco y pasan a considerar a esta ingeniería pública como medio propio", advierten en un comunicado.
Ambas asociaciones recuerdan que la función de Ineco como compañía pública de ingeniería que forma parte de los medios propios de las Administraciones Públicas está recogida en la legislación española y se refiere a los casos de suministros de bienes y servicios en situaciones excepcionales, recurriendo a capacidades propias (medios propios) en lugar de ir al mercado a través de concursos abiertos y transparentes que aseguran los procedimientos de concurrencia competitiva.
Dicha excepcionalidad viene determinada exclusivamente por tres circunstancias: razones de seguridad nacional, de urgencia y de mayor eficiencia por considerar que no existen proveedores alternativos en el sector privado.
Fuera de estos tres escenarios, aseguran que la contratación a empresas públicas como Ineco provoca "barreras de desarrollo a las empresas de capital privado, socava y drena una muy considerable carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y, consecuentemente, su robustez y rentabilidad".
Cambio accionarial
Esta reacción se produce después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobase, el pasado 2 de febrero, la suscripción por parte de la comunidad autónoma de una acción de Ineco, con el objetivo de convertirla en medio propio del Ejecutivo para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Canarias se incorporará al capital social de Ineco mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, será el representante de Canarias en la junta general y en el consejo de administración de Ineco.
Esta empresa es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Hasta ahora, sus accionistas eran empresas públicas: Enaire (45,8%), Adif (20,7%), Adif Alta Velocidad (20,7%) y Renfe (12,8%).
Frente a todo ello, Tecniberia y CÍES se ofrecen al Gobierno de Canarias para que sus empresas asociadas elaboren los proyectos previstos en el plan de ferrocarriles en las islas.
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
- Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
- ¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica
- “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
- Loly González, la octogenaria todoterreno de Tenerife: 'Ir a la universidad a los 70 fue todo un premio
- El Tribunal Constitucional avala la tesis de los cabildos de zafarse del tope salarial estatal
- Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos