El presidente Clavijo vincula el 'decreto Canarias' a garantizar el futuro de "los más vulnerables"

Cincuenta medidas, repartidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Ese es el contenido del 'decreto Canarias' que, si no se aprueba por el Consejo de Ministros y no se revalida en el Congreso de los Diputados, "a quien se castiga no es a Fernando Clavijo, a quien se castiga es a los ciudadanos más vulnerables y a los trabajadores" del Archipiélago.

Así de contundente se mostró este lunes el presidente de Canarias tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la comunicación sobre el texto del proyecto de real decreto ley que enviará al Parlamento para que sea debatido, y respaldado, en la sesión plenaria prevista para los días 24 y 25 de febrero. Una sesión en la que espera que se acabe el plantón político al texto puesto en marcha a finales de enero por el PSOE y NC-Bc, fuerzas a las que hizo de nuevo un llamamiento para "lograr una posición de unidad que nos otorgue fuerza" frente a la negociación con el Gobierno central, pues si no se consigue, habrá llegado al arco parlamentario el "ambiente tóxico de los debates estériles" que se producen en el panorama nacional.

Clavijo, incluso, consideró "un tanto infantil" la postura de los socialistas canarios, encabezados por su secretario general y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de pedir que se elabore un decreto propio de la Comunidad Autónoma y asegurar que el texto de decreto elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno excede lo pactado con el PSOE y el PP para proceder a investir a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en 2023.

"Todos los artículos están en la agenda canaria, en el Estatuto de Autonomía, apoyado por el PSOE y el PP, y en los presupuestos del Estado para 2023 que se aprobaron en el año 2022. Y la situación de ambos gobierno es distinta, nosotros hemos llegado aquí con la aprobación de tres presupuestos y no tenemos la situación de extrema fragilidad del Gobierno de España en el Congreso, lo que le impide siquiera tener un borrador de presupuestos, y eso impide que pueda cumplir los compromisos suscritos con Canarias", insistió el presidente.

