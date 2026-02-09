Las pasiones que mueven a Canarias protagonizan la nueva entrega de 'Noveleros'

El programa ‘Noveleros’ de Televisión Canaria mostrará este martes 10 de febrero, a partir de las 22:30 horas, cómo las aficiones pueden evolucionar hasta convertirse en auténticas pasiones o incluso en un medio de vida. A través de un recorrido por diferentes islas, el espacio que cada semana retrata la identidad canaria a través de historias cotidianas dará voz a cuatro isleños que han encontrado en sus intereses personales la motivación necesaria para superar barreras o ayudar a los demás.

Una de estas historias es la de Betsaida, quien lidera un particular "club del enganche" donde el hilo y la aguja son los protagonistas. Lo que comenzó como un aprendizaje de crochet durante su embarazo se ha transformado en una profesión; ahora, ella y su grupo se reúnen semanalmente para crear obras de arte mediante la técnica del ganchillo, reivindicando el valor de la artesanía y el trabajo manual.

La superación personal llega de la mano de Hugo, un joven con parálisis cerebral cuya determinación no conoce límites. Su afición por el deporte lo ha llevado a practicar disciplinas como la natación y la hípica, con el sueño firme de representar a las islas en los Juegos Paralímpicos. Su historia es un testimonio de cómo el compromiso deportivo puede ser el mejor motor de inclusión.

El programa también se traslada a Tenerife para conocer la labor de Juan, quien desde hace más de una década dedica su vida al rescate de mascotas abandonadas. Acompañado de su perrita Telma, Juan ha logrado tejer una red de voluntarios que donan su tiempo y esfuerzo para garantizar que ningún animal se quede sin hogar, demostrando que el amor por los animales puede movilizar a toda una comunidad.

Por último, el joven Dani representa la pasión absoluta por la música. Desde que descubrió el saxofón en su infancia, el instrumento se ha vuelto inseparable de su día a día. Con el apoyo incondicional de su entorno, Dani lucha por alcanzar su meta profesional en el mundo de la música, un camino marcado por la disciplina y el talento.

Cuatro historias que reflejan cómo la pasión, la solidaridad y la constancia pueden transformar aficiones en proyectos de vida y en inspiración para toda la comunidad.