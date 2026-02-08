Lauro Samblás (artista y director de arte): «Existe una magia especial por el mero hecho de ser isleño»

Lauro Samblás es un artista y director de arte tinerfeño que está detrás de algunas de las últimas campañas de marcas como Loewe, Hermés, Oysho o Desigual. Natural del Puertito de Güímar, tiene 43 años, y aunque se ha formado en su tierra natal, primero en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez y después en la Universidad de La Laguna, ha viajado por el mundo trabajando y nutriéndose de cada nuevo rincón, rayo de Sol o color que se le ha puesto por delante. «Desde que terminé la carrera me han sucedido cosas superinteresantes y supermágicas», afirma.

¿Qué tiene el Diseño para que decidiera consagrar su vida a esta profesión?

El arte y la creatividad siempre me han encantado. El mundo de la moda también, porque la considero una herramienta artística, igual que la fotografía o la escultura. Mi madre era costurera y siempre estuve rodeado de revistas de moda cuando era pequeño, pero finalmente me decanté por el Diseño.

¿Por qué decidió estudiar aquí pero se trasladó a continuación a Barcelona?

Mi idea era estar allí tan solo unos meses pero finalmente fueron diez años en los que pude trabajar con muchas marcas, sobre todo de moda, mientras también trabajaba en el arte.

¿Fue fácil mostrar su visión y su sello personal en esas campañas de grandes marcas?

Cuando haces un servicio para una marca, no dejas de ser un elemento creador. Me encanta trabajar para ellas porque trato de incluir mi sello, siempre que esté en mi mano. Creo que cuando participas en un proyecto, todo se apodera de tu energía. En esas campañas, existe una filosofía, más que un estilo, y está vinculada siempre a los estados del bienestar, que son estados vacacionales. Todo eso son recuerdos de cuando era niño y llegaba el verano, que creo que es el mejor momento del año. Son recuerdos de una luz cenital y colores saturados.

¿Cuándo fue consciente de esa seña isleña en su identidad creativa?

Después de estar muchos años fuera, volver a Tenerife fue interesante porque me di cuenta de quién era y de dónde provenía. Creo que todo eso se ve plasmado en cualquier proyecto que haga. Existe una magia especial por el mero hecho de ser isleño, por vivir rodeados de agua, por la saturación de color a través de la luz y por la magia de Canarias y su naturaleza.

¿Qué importancia tienen para usted, por tanto, los viajes de ida y vuelta?

Creo que el viaje es lo que genera el conocimiento fuera de nosotros para luego averiguar quiénes somos por dentro. Para mí son como una revelación. El viaje empieza visitando lo más lejano, es de fuera hacia dentro. Con ese proceso he logrado encontrarme.

También vivió en Tailandia. ¿Viajó allí por trabajo o en busca de inspiración?

Viajé en busca de inspiración y proyectos. Creo que el lugar físico ha dejado de ser importante porque lo primordial es el interior de uno y la energía que llevamos dentro. Pero también es cierto que me encanta viajar y creo que la inspiración es lo que me mantiene vibrando alto y me da energía para poder crear.

Ahora que ha regresado a Tenerife, ¿cree que es más fácil que hace unos años trabajar para grandes marcas desde Canarias?

Nunca imaginé que iba a volver a Tenerife y poder trabajar con marcas internacionales como Chanel, Loewe o Louis Vuitton. Primero tuve que irme fuera, aprender y conocer, para luego volver.

Todo el mundo conoce el trabajo que ha hecho Canarias para convertirse en plató de cine pero, ¿en qué punto se encuentra el sector de la publicidad?

Estamos evolucionando y afortunadamente nos estamos posicionando muy bien gracias a la calidad de las localizaciones. Pero lo interesante es que el profesional canario también se posicione y demuestre ser capaz de ejecutar cualquier tipo de proyecto.

Lauro Samblás / Andrés Gutiérrez

¿Aprovecha usted precisamente las localizaciones y la gente de Canarias para ofrecer un plus en las campañas que diseña para esas grandes marcas?

Claro, al final el escenario canario es todo, por eso vienen a rodar aquí. Incluso cuando en un anuncio tan solo se ve una pared blanca con sombras de palmeras, la energía de la luz la marca también la gente que habita la Isla.

¿Cuál es su forma de trabajar? ¿Qué es lo que hace cuando le llega una encargo?

Todo empieza con un papel en blanco y un lápiz. Empiezo a dibujar y nunca lo hago con herramientas digitales.

¿También trabaja así cuando se trata de creaciones propias?

El 90% de mi trabajo habla de volver a sentir a través de lo analógico. Soy un niño de pueblo isleño que se fue a vivir a una gran metrópolis, porque son plataformas de creatividad, pero que siente la necesidad de volver a ese estado natural de lo real, que es lo que me hace mantener el equilibrio y crear ese foco de bienestar que es de lo que habla mi trabajo.