EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  2. Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
  3. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  4. El Tribunal Constitucional avala la tesis de los cabildos de zafarse del tope salarial estatal
  5. Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos
  6. Tirón de orejas a los cabildos: es 'inconstitucional' fijar sus propios sueldos
  7. Documentan un brote excepcional de ciguatera en Canarias: se detectó en un pez de 2 kilos
  8. Canarias aplicará precios estatales si la negociación de las ambulancias se demora: 'Le haríamos daño a los trabajadores

Lauro Samblás (artista y director de arte): «Existe una magia especial por el mero hecho de ser isleño»

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El perfil del canario de entre 55 y 75 años: cada vez más digital, altruista y viajero

Torres reta a Clavijo a que apruebe un decreto propio de 384 millones

India se asoma al mercado europeo en medio de las tensiones globales

Telenoticias 2: los reyes del 'prime time'

Gabriel Mato: «Europa entiende mejor al Archipiélago que el Gobierno de España»

Gabriel Mato: «Mercosur no es un problema para el campo canario»

