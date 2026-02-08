EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas).

Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.