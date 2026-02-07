¿Quieres participar en la visita del papa León XIV a Canarias?: La organización busca voluntarios y ayuda económica

El papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife en junio como parte de un viaje en el que recorrerá diferentes puntos de España. Aunque por el momento son pocos los detalles que se han desvelado sobre su desplazamiento, el comité encargado de la organización ha dado un importante primer paso este sábado: la creación de una web ( conelpapa.es ) que servirá como canal de comunicación oficial. En ella, incluyen un apartado en el que explican cómo se podrá participar en este acontecimiento histórico.

Los isleños que quieran cooperar podrán hacerlo como voluntarios. En concreto, la organización busca personas que quieran ayudar con los preparativos que se desarrollan estos meses previos, pero también necesita un equipo que participe en tareas de apoyo durante los distintos actos. Aunque el formulario de inscripción aún no esté disponible, se activará próximamente y se podrá rellenar a través de la propia página.

Los distintos comités también solicitan otras formas de colaboración ciudadana. Piden, por ejemplo, que los vecinos ofrezcan alojamiento a personas que llegan desde otros puntos o que contribuyan con materiales, servicios, medios de transporte o, incluso, con conocimientos profesionales.

¿Qué necesitan?

La intención es cuidar hasta el más mínimo detalle y para ello las empresas y fundaciones también deben echar una mano. “Las necesidades de organización son muy variadas, desde buscar un espacio para trabajar en los preparativos, hasta la ropa para identificar a los voluntarios, la señalización y las pantallas de televisión”, recogen en el comunicado.

En la web destacan que el evento no recibirá “ningún tipo de financiación pública” y que, por tanto, las aportaciones económicas que reciban se destinarán a apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita. “Se gestionarán con responsabilidad y transparencia y, al final del viaje, rendiremos cuentas de lo que hemos recibido y cómo lo hemos usado”, subrayan. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo -una vez se habiliten los medios- por transferencia bancaria o por Bizum.

Comité

León XIV parará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, aunque la Santa Sede no confirma los viajes del pontífice hasta dos meses antes. Las diócesis de estos enclaves son las encargadas de coordinar el dispositivo oficial. El comité organizador, integrado por once personas, está encabezado por Luis Argüello y por Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Además, coloca al periodista Yago de la Cierva como coordinador general y a Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, como su adjunto.

Mientras, En el comité organizador local de Tenerife estarán: Antonio Pérez Morales (coordinador), Gladys Rodríguez Hernández (logística y acreditaciones), Víctor Manuel Oliva y Rosario Esther (economía e infraestructuras), Juan Antonio Guedes y María José García (pastoral), Francisco Hernández Rivero (liturgia) y Carlos Pérez y Cristo David Yusta (comunicación).

Continúa el hermetismo

Aunque la Iglesia ha optado por el hermetismo absoluto en estos primeros meses del año, la Diócesis de Canarias sí que ha señalado en varias ocasiones que el papa quiere agradecer al Archipiélago su actitud ante el drama humanitario de la migración, con lo que retomaría el compromiso que manifestó su predecesor, Francisco.