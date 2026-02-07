El ‘funcionario virtual’ para los ayuntamientos pequeños de Canarias desatasca licencias del año 2019

Es sabido, y así lo certificaron las dos Conferencias de Presidentes de Cabildos celebradas en el año 2024, que los ayuntamientos de los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes carecen de personal suficiente para hacer expedientes de contratación, ordenanzas fiscales, pliegos o presupuestos, presentar subvenciones o agilizar el otorgamiento de licencias y, además, sacar adelante los planeamientos territoriales. Por tal motivo, la Consejería de Política Territorial que dirige Manuel Miranda puso en marcha en mayo del pasado año la Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD).

Ocho meses después, este ‘funcionario online’ o el «compañero del pupitre de al lado que te ayuda con la tarea», como le gusta decir al director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, ha permitido desatascar licencias urbanísticas que estaban en las gavetas municipales desde el año 2019 e impedían la renovación de los planeamientos y la construcción de viviendas en un momento en el que Canarias está inmersa en una emergencia vacacional.

Aunque no es un solo ‘compañero’ el que está en ese ‘pupitre’ al otro lado de la página web, pues la oficina cuenta con 189 personas que pertenecer tanto a las administraciones públicas como a la empresa Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental) del Gobierno regional.

Ayuntamientos desbordados

El director general tiene claro que esta oficina ha supuesto «un gran apoyo para esos dos o tres funcionarios que hay en estos ayuntamientos y que están absolutamente desbordados para poder llevar a cabo todas las tareas»

«El balance es muy positivo, pues esta herramienta ha tenido un impacto directo en la reactivación de la gestión municipal y desbloqueó expedientes administrativos con más de cinco años de antigüedad, que permanecían paralizados desde 2019 en municipios como Fasnia, Betancuria, Los Silos, El Tanque, Vega de San Mateo, Alajeró o Agulo», afirma Cruz

Del total de 393 solicitudes recibidas de mayo a diciembre, el 41% se concentra en la línea de apoyo a la tramitación de licencias municipales, que se consolida como la principal demanda de ayuda por parte de los municipios reto demográfico. En concreto, Cruz confirma que se recibieron 161 solicitudes relacionadas con expedientes de licencias, «de las que 13 corresponden a documentos de asesoramiento, modelos de informe técnicos y análisis», y que se han solucionado 116, lo que representa un 72% del total, mientras que 45 permanecen pendientes de tramitación porque llegaron a la oficina después del 15 de diciembre y aún no se han podido resolver.

Reactivarla en febrero

«A 11 de los 27 municipios de menos de 5.000 habitantes se les está prestando apoyo en la agilización de la tramitación de licencias», incide el director general.

Pero aunque las licencias se llevan la ‘medalla de oro’ en las peticiones de ayuda, los ayuntamientos también solicitan apoyo en asistencia en la redacción y actualización de ordenanzas fiscales (41-10,3 % ), redactar expedientes de contratación (37-9,3% ), apoyo en la presentación de subvenciones (28-7% ), redacción de pliegos y presupuestos (23-5,8%), elaboración de informes de proporcionalidad en suelo rústico (9-2,3 %)e informes de apoyo sobre cuestiones patrimoniales (1,5%).

Tal es el «éxito» que la Consejería volverá a poner en marcha esta oficina virtual este mismo mes de febrero con 500.000 euros iniciales «que serán ampliables si, sobre la marcha, vemos que la partida se agota», según confirma el director general.

Estos resultados han propiciado que Miranda felicite a los ayuntamientos por el uso de esta herramienta como palanca para el impulso del municipio y espera que cuando ahora se reactive el servicio el mismo sea aún más utilizado.

Oficina de asesoría jurídica

Además, subraya además, que la Consejería ha destinado ya más de cinco millones de euros a ayudas al planeamiento en los dos últimos años, que se completará con la puesta en marcha de una oficina más para ofrecer asesoramiento jurídico a los ayuntamientos, que es otra de las demandas planteadas por los municipios.

La OVRD, junto a la oficina técnica de apoyo y la futura asesoría jurídica virtual, forma parte del ‘tridente’ de apoyo a los municipios puesto en marcha por la Consejería de Política Territorial para «apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias», según asegura Cruz.

Para el equipo de la consejería, la ordenación del territorio «es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas» y por esta razón Cruz cree que la OVRD recibe tantas peticiones para elaborar informes técnicos de licencia o comunicación previa, que incluye requerir documentación adicional al propietario o al propio ayuntamiento en lo referente al informe técnico de conformidad.

Noticias relacionadas

«No queremos morir de éxito, por eso vamos poco a poco y analizando lo que piden para ir mejorando en lo que es el funcionamiento de esta oficina virtual», concluye el director general.