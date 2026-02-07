Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  2. Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
  3. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  4. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  5. Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos
  6. Tirón de orejas a los cabildos: es 'inconstitucional' fijar sus propios sueldos
  7. Documentan un brote excepcional de ciguatera en Canarias: se detectó en un pez de 2 kilos
  8. Canarias aplicará precios estatales si la negociación de las ambulancias se demora: 'Le haríamos daño a los trabajadores

Canarias empuja por otro concurso para cubrir todo el déficit eléctrico

Lorenzo Bragado aplaude la incorporación de nuevos jueces para agilizar la Justicia canaria

Comienzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Canarias

El Tribunal Constitucional avala la tesis de los cabildos de zafarse del tope salarial estatal

Los ‘boomers’ no se cansan y rozan la tasa de actividad de los más jóvenes

La vigilancia mantiene a raya el brote de sarampión en Canarias

La regularización exprés de inmigrantes en España reaviva la teoría racista del 'gran reemplazo'

El presidente Clavijo acelera el 'decreto Canarias' con el apoyo de cabildos y ayuntamientos

