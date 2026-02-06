Sanidad detecta 124 casos de mutilación genital femenina en Canarias durante 2025

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este viernes de que a lo largo de 2025 se detectaron 124 casos de mutilación genital femenina (MGF) en el archipiélago. Los datos se dan a conocer con motivo de la conmemoración, este 6 de febrero, del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una fecha impulsada por Naciones Unidas para visibilizar y erradicar esta práctica considerada una grave violación de los derechos humanos y una forma extrema de violencia de género.

Según explica el departamento autonómico, los casos identificados por profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) corresponden mayoritariamente a mujeres migrantes que ya habían sido sometidas a esta práctica en sus países de origen antes de llegar a las islas. En Canarias no consta la realización de mutilaciones genitales femeninas, pero sí la detección y atención sanitaria de sus consecuencias físicas y psicológicas.

Qué es la mutilación genital femenina y por qué preocupa

La mutilación genital femenina consiste en la ablación total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos no médicos ni terapéuticos. Se trata de una práctica profundamente arraigada en determinadas tradiciones culturales y sociales, pero que carece de beneficios para la salud y provoca daños graves y duraderos.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina, especialmente en países del África subsahariana, aunque también se registra en algunas zonas de Asia y América Latina.

Las consecuencias de la MGF pueden manifestarse a corto, medio y largo plazo, e incluyen dolor crónico, infecciones, complicaciones durante el parto, problemas sexuales, trastornos psicológicos y un impacto directo en la salud reproductiva y obstétrica.

Detección de casos en el ámbito sanitario

En Canarias, la identificación de estos casos se produce fundamentalmente en el sistema sanitario público, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. La Consejería de Sanidad subraya que la detección no siempre es sencilla, ya que se trata de un problema infradiagnosticado.

Muchas mujeres conviven con las secuelas en silencio, condicionadas por el miedo, la vergüenza o el desconocimiento de los recursos disponibles. En la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico llega de forma indirecta, cuando las pacientes acuden a consulta por síntomas relacionados con las consecuencias de la mutilación.

El embarazo es uno de los momentos clave para la identificación de la MGF. Tanto las mujeres que llegan a Canarias ya gestantes como aquellas que residen en las islas y realizan el seguimiento del embarazo en el sistema público pueden ser diagnosticadas durante los controles gineco-obstétricos.

Menores en situación de riesgo

Además de los casos ya existentes, el Servicio Canario de la Salud presta especial atención a las menores pertenecientes a familias procedentes de países donde persiste esta práctica. El riesgo aumenta, especialmente, ante desplazamientos a los países de origen, donde las niñas pueden ser sometidas a la mutilación durante estancias familiares.

En estos casos, la intervención sanitaria se coordina con otros recursos sociales y de protección a la infancia para prevenir la vulneración de derechos y garantizar la seguridad de las menores.

Protocolos específicos de actuación en Canarias

El abordaje de la mutilación genital femenina en las islas se sustenta en protocolos sanitarios específicos, que se activan en todos los casos detectados. Estos documentos garantizan una actuación integral, coordinada y respetuosa, centrada en la protección de las mujeres y las niñas.

La MGF está recogida de manera expresa en dos protocolos clave del SCS:

Protocolo de atención sanitaria a menores migrantes (Infancia en Movimiento) , publicado en abril de 2023, que establece medidas de detección precoz, prevención y protección frente al riesgo de mutilación genital femenina.

, publicado en abril de 2023, que establece medidas de frente al riesgo de mutilación genital femenina. Protocolo de atención gineco-obstétrica a la mujer gestante y puérpera en procesos migratorios, vigente desde diciembre de 2021, que contempla la identificación de la MGF durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención de posibles complicaciones.

Ambos documentos incluyen la definición y tipología de la mutilación genital femenina, información sobre su prevalencia por países, las consecuencias para la salud, los circuitos asistenciales y la derivación a otros profesionales sanitarios y sociales.

En el caso de las menores, se contempla además un modelo de compromiso preventivo, mediante el cual padres o tutores se comprometen formalmente a no someter a sus hijas a esta práctica durante viajes a sus países de origen. Este compromiso se incorpora a la historia clínica electrónica y está disponible en varios idiomas.

Formación y enfoque preventivo

La Consejería de Sanidad destaca que la respuesta frente a la MGF no se limita a la atención clínica. Desde hace años, el SCS impulsa la formación continuada de los profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, a través de talleres acreditados de atención a la población migrante.

Estos espacios formativos abordan de manera específica la detección precoz, la prevención y la atención integral a las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina, reforzando un enfoque basado en los derechos humanos y la tolerancia cero.

La mutilación genital femenina sigue siendo un desafío global, pero también un problema de salud pública que exige prevención, sensibilización y protección efectiva para garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas.