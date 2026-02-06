El presidente Clavijo acelera el 'decreto Canarias' con el apoyo de cabildos y ayuntamientos
El Consejo de Gobierno aprobará el lunes la comunicación que se debatirá en el Parlamento en el último pleno de febrero
El presidente Fernando Clavijo logró este viernes el respaldo de la Federación Canaria de Islas (Fecai) -salvo el cabildo de El Hierro que preside el socialista Alpidio Armas- y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) al 'decreto Canarias' que pretende convertir en "documento jurídico" los "acuerdos políticos" que, en 2023, suscribieron Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) para lograr el apoyo de CC a sus respectivas investiduras. Con este apoyo, el Consejo de Gobierno aprobará el lunes 9 de febrero la comunicación que servirá para que el Parlamento avale en su sesión del 24 y 25 de febrero el documento que se negociará con el Ejecutivo central.
De hecho, la Fecai se reunirá de urgencia el lunes, antes de la reunión del Ejecutivo regional, para hacer llegar sus aportaciones al texto, si bien la Fecam no tiene prevista reunirse y no podrá "enriquecer" el decreto antes de que lo apruebe el gabinete regional. Con todo, Clavijo garantizó que "tienen mi compromiso de que todas las peticiones serán incluidas durante el proceso de negociación con el Estado, que va a ser largo".
Lola García, presidenta de turno de la Fecai y del cabildo de Fuerteventura, destacó la importancia "blindar" con un real decreto en el Consejo de Ministros y las Cortes las "demandas históricas que los canarios necesitamos para tener una mejor calidad de vida", permitiendo a las islas "avanzar en vivienda, atención a las personas vulnerables y el transporte, entre muchos otros".
"Aunque las medidas no nombrar a todos los cabildos y ayuntamientos, las medidas incluidas si afectan directamente a la realidad de cada uno".
Por su parte, la presidenta de la Fecam y alcaldesa socialista de Candelaria, Mari Brito, subrayó que la Fecam reivindica "los recursos necesarios, no solo al Estado, sino al Gobierno canario, para que los ayuntamientos podamos ejecutar las políticas públicas que tenemos encomendadas y dar los mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
