EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  2. Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
  3. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  4. El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
  5. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  6. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  7. Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos
  8. Tirón de orejas a los cabildos: es 'inconstitucional' fijar sus propios sueldos

Mudanzas en Canarias: el 24% de los residentes se ha mudado más de cinco veces

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Madrid adjudica al fin la renovación de los sistemas para evitar apagones en Canarias

La mitad de la población canaria no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto

Los cabildos suben más los sueldos de sus altos cargos que el gasto global

Jorge Dávila (periodista y escritor): «Soy periodista ante todo, por eso mi primer libro es una crónica disfrazada de novela»

El comisionado reedita el plan de formación del REF para pymes y autónomos, con más de 50 cursos en las islas

Los accidentes laborales en Canarias: cada vez menos pero más graves

