El BOC publica la convocatoria de 150 plazas de acceso a la Policía Canaria

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública por la que se convocan las pruebas selectivas para cubrir 150 plazas en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la CCAA por el sistema general de acceso libre.

Según informa el Gobierno regional, la Policía Canaria cuenta en la actualidad con 286 agentes y está previsto que entren en breve en la Academia de Seguridad 143 aspirantes para realizar la formación. Junto a las 150 nuevas plazas, la Policía Autonómica alcanzará los 579 efectivos. Por su parte, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recordó que el Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2024 la mayor OPE de la historia del Cuerpo desde su creación en 2010 para ejecutar en tres años y amplió también el Catálogo de Puestos para que el Cuerpo pudiera seguir creciendo.

La aprobación de esta OPE fue el paso previo para que la Consejería de Presidencia pudiera llevar a cabo las convocatorias de plazas para incrementar el número de integrantes del Cuerpo General de la Policía Canaria que, al inicio de la presente legislatura, permanecía estancado en 192 agentes.

La actual convocatoria

Mientras, en lo que respecta a la actual convocatoria, el BOC publica hoy las bases con los requisitos de los aspirantes, que deberán completar el formulario disponible en la sede electrónica El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el BOC.

Una vez expirado el plazo, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública publicará la lista provisional de personas admitidas y excluida y el plazo de subsanación de defectos (10 días). En los anexos de la resolución se detalla toda la información necesaria para el sistema selectivo, que será oposición libre y constará de las siguientes fases: oposición, curso selectivo de formación y fase de prácticas.

En la fase de oposición constará de prueba de conocimiento e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico, por este orden y cada una con carácter obligatorio y eliminatorio. Finalmente, las personas nombradas funcionarias en prácticas realizarán un 'Curso de Formación Básica', cuya duración será de 1.100 horas, organizado por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.