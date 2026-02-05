La mitad de la población canaria no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto

Canarias vuelve a situarse a la cabeza de las comunidades con peores indicadores sociales del país. Tres de cada diez personas en el Archipiélago se encontraban en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, el mismo porcentaje que en 2024 y muy por encima de la media estatal. Además, casi la mitad de la población canaria (49,8%) no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto, uno de los indicadores que mejor refleja la fragilidad económica de los hogares, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A la cola en pobreza

La proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en Canarias en el 31,2%, el mismo porcentaje que en 2024. Este dato convierte al Archipiélago en la cuarta comunidad autónoma con peores registros, solo por detrás de Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y la Región de Murcia (32,5%), y por encima de la media estatal, que descendió hasta el 25,7%, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2014.

En el extremo opuesto se situaron País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%), mientras que también quedaron por debajo de la media nacional Aragón, Cantabria, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla y León. Por encima del promedio estatal, además de Canarias, figuraron Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ceuta y Melilla cerraron la clasificación, con tasas del 40,8% y el 43,7%, respectivamente.

Sin mejora respecto a 2024

A diferencia de otras comunidades, Canarias no registró variación en este indicador respecto al año anterior. Mientras regiones como Cantabria, Extremadura, Aragón, Navarra, Madrid o Baleares lograron reducir sus tasas de riesgo social, el Archipiélago se mantuvo estancado.

Concretamente, un 22,9% de la población en las islas está en riesgo de pobreza, el 9,3% presenta carencial material y social severa, el 11,6% tiene baja intensidad en el empleo y el 11,5% confiesa que tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes.

Por el contrario, empeoraron Galicia, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León y Murcia.

Esta parálisis de las Islas se produce en un contexto nacional de mejora generalizada, impulsada por el crecimiento de los ingresos medios y una reducción del número de personas que declaran llegar a final de mes con dificultad.

Gastos imprevistos

Uno de los datos más significativos del informe es la escasa capacidad de resistencia económica de los hogares canarios. El 49,8% no puede asumir un gasto imprevisto, un problema que solo se repite con intensidad similar en Murcia. En contraste, esta situación afecta a poco más del 22% de los hogares en País Vasco y Navarra.

La encuesta refleja también que una parte importante de la población no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, una limitación especialmente acusada en comunidades como Andalucía y Murcia.

Ingresos al alza, desigualdad persistente

A nivel estatal, la encuesta constata una mejora de los ingresos. En 2024, los ingresos medios por persona alcanzaron los 15.620 euros, un 5,5% más que el año anterior, mientras que la renta neta media por hogar subió hasta los 38.994 euros, casi 2.000 euros más que en 2023 y el valor más alto de la serie.

Pese a esta evolución positiva, los datos evidencian que la mejora de las rentas no se traduce de forma homogénea en todas las comunidades. En Canarias, la persistencia de elevados niveles de vulnerabilidad social y la falta de capacidad para afrontar gastos básicos o imprevistos mantienen al Archipiélago entre los territorios con mayores dificultades estructurales del país.