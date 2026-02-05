El mar no da tregua a Canarias: el fuerte oleaje obliga a decretar una nueva alerta por fenómenos costeros

Canarias arranca febrero con una nueva alerta por fenómenos costeros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó esta mañana los primeros avisos amarillos –peligro bajo– por fuerte oleaje en el Archipiélago y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, ante las advertencias, decidió decretar la situación de alerta a partir de hoy a las 15:00 horas. El malestar de la mar provocará durante la jornada de hoy y mañana olas de hasta cinco metros. No obstante, para el sábado se prevé que el estado del mar mejore.

Y es que parece que el mar no da tregua a Canarias. Apenas ha pasado una semana de la última vez que el Gobierno lanzó un aviso de este tipo. Y fue como consecuencia de la borrasca Kristin, que atravesó la Península y provocó un temporal marítimo en las Islas durante los últimos días de enero.

Previsión

En concreto, se esperan olas de entre cuatro y cinco metros de altura, principalmente por mar de fondo. Por este motivo, el periodo de oleaje será largo, de más de 12 segundos, y afectará con mayor intensidad a las costas expuestas al oleaje del norte y oeste. En las costas del este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, por el contrario, el oleaje será menos significativo. Y la situación será similar en el sureste de La Palma.

La pleamar de mañana se espera de 03:30 horas a 04:10 horas y 15:55 horas a 16:30 horas. Para el sábado, en cambio, se dará de 04:10 a 04:45 horas y de 16:30 a 17:05 horas.

Recomendaciones

El Gobierno insiste a la población en evitar situaciones de riesgo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes como el que ocurrió la semana pasada en el Tacoronte, en el que una mujer se precipitó al recibir un golpe de mar. En este sentido, recomienda no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, insiste en no bañarse en playas apartadas o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Por otro lado, y para los municipios con mayor riesgo como puede ser, por ejemplo, Garachico, Emergencias recomienda prever la señalización de las zonas que habitualmente sufren daños. Además, insiste en controlar las zonas de posibles desprendimientos, informar y poner en alerta a responsables municipales y estar atentos a la información meteorológica, entre otras.