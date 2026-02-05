Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
  2. Yo rechacé el dinero de Epstein': la historia del catedrático de Tenerife que plantó al delincuente y magnate
  3. “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
  4. El IGN registra dos terremotos este viernes en Canarias, uno de ellos sentido
  5. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  6. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  7. Así se celebra hoy la Virgen de Candelaria más allá de Tenerife: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos
  8. ¿Qué pasa ahora con la paga de 418.000 pensionistas isleños?

Canarias en los archivos de Epstein: la palmera, las «doce islas» y el misterio de Robert Maxwell

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los enfermos de cáncer piden más atención en salud mental

Tirón de orejas a los cabildos: es "inconstitucional" fijar sus propios sueldos

Reprimenda del Supremo: los menores migrantes documentados no deben pasar pruebas de edad

Canarias se abona a incumplir la regla de gasto si hay superávit y deuda baja

Coalición Canaria lleva a Madrid la ‘tercermundista’ situación de las cárceles canarias

Una lluvia de millones lleva la licitación a pública a cifras récord en Canarias

