El comisionado reedita el plan de formación del REF para pymes y autónomos, con más de 50 cursos en las islas

El Gobierno de Canarias, a través del comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, reeditará a partir del mes de marzo el plan de formación sobre el fuero isleño, dirigido a autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Tras los resultados positivos obtenidos en 2025, con la participación de más de 2.000 personas en las 43 actividades que se desarrollaron en el archipiélago, este año se prevé realizar más de 50 cursos, talleres y conferencias manteniendo el enfoque práctico y accesible de los contenidos. En esta edición, además, Barrera espera ampliar el alcance de la convocatoria con el apoyo de las áreas de desarrollo local de los cabildos y ayuntamientos.

La continuidad del programa será posible gracias al acuerdo de colaboración entre el comisionado y las asociaciones y colegios profesionales de economistas, asesores fiscales y titulados mercantiles, que volverán a actuar como entidades formadoras, asegurando el rigor técnico de los ponentes. Asimismo, volverán a tener un rol clave para extender la cobertura de la iniciativa por todo el territorio las organizaciones sectoriales, fundaciones, sindicatos y asociaciones comerciales y empresariales que se sumen al proyecto.

En cada actividad se dará a conocer el origen histórico que justifica la existencia del fuero canario, sus medidas económicas para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad, y su dimensión fiscal, tanto en lo relativo a los impuestos propios, con los que se financian servicios esenciales y las corporaciones locales, como a los incentivos para quienes generan actividad económica y empleo en las islas.

Así, se busca dar una visión panorámica del REF que permita conocer mejor la realidad del archipiélago y genere nuevas oportunidades para quienes trabajan en una empresa, una entidad pública, una organización social o tienen una idea de negocio.

Durante 2025, el programa se desarrolló entre los meses de septiembre y diciembre, con acciones formativas presenciales, online e híbridas, impartidas en todas las islas. La nueva edición que comenzará ahora permitirá consolidar esta línea de trabajo, incorporando mejoras derivadas de la experiencia previa, una planificación anual más avanzada y una mayor segmentación de los contenidos en función de los perfiles profesionales y niveles técnicos de los destinatarios de cada actividad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la divulgación del REF como instrumento clave para la competitividad, el desarrollo económico y la cohesión territorial, promoviendo que sus instrumentos sean conocidos y aprovechados por el ecosistema empresarial.

A la reunión de seguimiento del proyecto convocada por el comisionado asistieron este jueves 5 de febrero de 2026 Juan Luis Alayón García, presidente de la Asociación Asesores Fiscales de Canarias; Julio Jesús García-Pérez Fernández, presidente de la demarcación Canarias de la Asociación Española de Asesores (AEDAF); Alcibiades Trancho Lemes, decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas; José Luis Casajuana Padrón, decano del mismo colegio en Santa Cruz de Tenerife; y Samuel Cruz Palenzuela, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.

En cada sesión se ofrece una explicación sencilla y práctica de las principales medidas del régimen y cómo aplicarlas en la gestión diaria de cualquier negocio. Así, los participantes adquieren nociones básicas sobre las medidas tributarias que tienen a su disposición para mejorar sus instalaciones, innovar, generar empleo y hacer que su proyecto crezca.

Entre los incentivos que ofrece el REF sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF se abordan la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones de Canarias (DIC) y la bonificación para la producción de bienes industriales, agrícolas, ganaderos o pesqueros, entre otras. Además, se detallan las compensaciones económicas, como las del transporte de personas y mercancías, la energía y la obtención y generación de agua.

Asimismo, se analizan casos prácticos, y los profesionales que imparten cada sesión resuelven las dudas planteadas por los asistentes, de manera que cada empresa pueda identificar qué medidas resultan más útiles para su proyecto.